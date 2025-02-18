Встреча Зеленского и Эрдогана - каковы результаты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Во вторник, 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил благодарность Турции за теплый прием, гостеприимство и конструктив в переговорах.

Об этом украинский президент заявил в своем Telegram.

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Зеленский отметил значение взаимопонимания между странами, которое крайне важно в условиях войны, а также поддержку, которую Украина получает от Турции в это чрезвычайное время.

"Сегодня вместе с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мы подробно обсудили все глобальные процессы, которые могут привести к окончанию войны России против Украины, в частности важность совместной работы над гарантиями безопасности для Украины", — написал он.

В то же время лидеры стран рассмотрели двусторонние отношения, экономические вопросы и сотрудничество в сфере образования и продовольственной безопасности.

Одной из важных тем была работа для возвращения украинских пленных, которых удерживает Россия.

Зеленский также поблагодарил Турцию за принципиальную позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув важность поддержки Турции для украинского народа в этот сложный период.

Напомним, в Саудовской Аравии состоялась встреча делегации США и России, которые обсудили войну в Украине.

А в государственном департаменте США сообщили о результатах встречи американской и российской сторон.