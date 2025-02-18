Зеленський наголосив, що Україна не визнає окуповані регіони власністю РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 лютого, провів зустріч із турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом в Анкарі. Він наголосив, що Україна не визнає окуповані території частиною Росії.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції в Анкарі.

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За словами Зеленського, динаміка цієї війни дуже сильно пришвидшилась і дипломатія теж пришвидшилась. Він зауважив, що, подобається нам це чи ні, але це факт. І тому Україні треба гарантії безпеки, аби розуміти.

"І, безумовно, Україна все одно, як би нам не було складно, комусь хочеться чи ні, не визнає юридично окуповані Росією українські території", — сказав президент.

Український лідер наголосив, що наш схід, наш Крим і всі інші міста і села для України також важливі.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії відбулася зустріч делегації США та Росії, які обговорили війну в Україні.

На думку Зеленського, ці перемовини мають "такий же настрій", як ультиматуми РФ на початку війни.

А у державному департаменті США повідомили про результати зустрічі американської та російської сторін.