Зеленський наголосив, що Україна не визнає окуповані регіони власністю РФ

Україна не визнає окуповані території частиною РФ, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 лютого, провів зустріч із турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом в Анкарі. Він наголосив, що Україна не визнає окуповані території частиною Росії.
Про це Зеленський сказав під час пресконференції в Анкарі.
Окуповані території не є частиною РФ
За словами Зеленського, динаміка цієї війни дуже сильно пришвидшилась і дипломатія теж пришвидшилась. Він зауважив, що, подобається нам це чи ні, але це факт. І тому Україні треба гарантії безпеки, аби розуміти.
"І, безумовно, Україна все одно, як би нам не було складно, комусь хочеться чи ні, не визнає юридично окуповані Росією українські території", — сказав президент.
Український лідер наголосив, що наш схід, наш Крим і всі інші міста і села для України також важливі.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії відбулася зустріч делегації США та Росії, які обговорили війну в Україні.
На думку Зеленського, ці перемовини мають "такий же настрій", як ультиматуми РФ на початку війни.
А у державному департаменті США повідомили про результати зустрічі американської та російської сторін.
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