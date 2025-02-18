Зеленский подчеркнул, что Украина не признает оккупированные регионы собственностью РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Он подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории частью России.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в Анкаре.

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Оккупированные территории не являются частью РФ

По словам Зеленского, динамика этой войны очень сильно ускорилась и дипломатия тоже ускорилась. Он отметил, что, нравится нам это или нет, но это факт. И поэтому Украине нужны гарантии безопасности, чтобы понимать.

"И, безусловно, Украина все равно, как бы нам не было сложно, кому-то хочется или нет, не признает юридически оккупированные Россией украинские территории", — сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что наш восток, наш Крым и все другие города и села для Украины также важны.

Напомним, в Саудовской Аравии состоялась встреча делегации США и России, которые обсудили войну в Украине.

По мнению Зеленского, эти переговоры имеют "такой же настрой", как ультиматумы РФ в начале войны.

А в государственном департаменте США сообщили о результатах встречи американской и российской сторон.