Зеленский подчеркнул, что Украина не признает оккупированные регионы собственностью РФ

Украина не признает захваченные территории частью РФ, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Он подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории частью России.
Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в Анкаре.
Оккупированные территории не являются частью РФ
По словам Зеленского, динамика этой войны очень сильно ускорилась и дипломатия тоже ускорилась. Он отметил, что, нравится нам это или нет, но это факт. И поэтому Украине нужны гарантии безопасности, чтобы понимать.
"И, безусловно, Украина все равно, как бы нам не было сложно, кому-то хочется или нет, не признает юридически оккупированные Россией украинские территории", — сказал президент.
Украинский лидер подчеркнул, что наш восток, наш Крым и все другие города и села для Украины также важны.
Напомним, в Саудовской Аравии состоялась встреча делегации США и России, которые обсудили войну в Украине.
По мнению Зеленского, эти переговоры имеют "такой же настрой", как ультиматумы РФ в начале войны.
А в государственном департаменте США сообщили о результатах встречи американской и российской сторон.
Читайте Новини.LIVE!