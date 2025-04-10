Администрация Трампа ограничила доступ к отчетам разведки, — CNN

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа ограничила круг должностных лиц, которые имеют доступ к ежедневному докладу от американской разведки.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

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Как пишет издание, во время первого срока на посту президента детали из доклада разведки для Трампа иногда "просачивались" в прессу. Это вызвало у него ощущение, что разведывательное сообщество пытается его расшатать.

Поэтому с первых дней второй каденции члены администрации планировали сократить доступ к так называемому "Ежедневному докладу президенту". Сначала руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз лично утверждала лиц, которые будут иметь доступ к документу.

Однако теперь это контролирует директор Нацразведки США Тулси Габбард. Журналисты считают, что в этом нет ничего необычного. Обычно сотрудники разведки обращаются к новой администрации с вопросом о том, кто должен получить доступ.

В материале говорится, что Трамп давно имеет недоверие к "разведывательному сообществу" и назначил чиновников, которые открыто разделяют его взгляды.

По словам источников CNN, ограничение доступа происходит на фоне намерений президента и его коллег перекрыть утечки и прекратить деятельность тех, кого они считают "подрывными элементами". В то же время там считают, что это может усилить разногласия внутри правительства и привести к дезорганизации внешней политики.

Напомним, сенатор Адам Шифф призвал провести расследование против Трампа, обвинив его в "манипулировании рынком".

А конгрессмены от демократов требуют у Трампа уволить бизнесмена Илона Маска с должности специального госслужащего до 30 мая.