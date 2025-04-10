Адміністрація Трампа обмежила доступ до звітів розвідки, — CNN

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа обмежила коло посадовців, які мають доступ до щоденної доповіді від американської розвідки.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.

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Як пише видання, під час першого терміну на посаді президента деталі з доповіді розвідки для Трампа інколи "просочувалися" у пресу. Це викликало у нього відчуття, що розвідувальна спільнота намагається його розхитати.

Тому з перших днів другої каденції члени адміністрації планували скоротити доступ до так званої "Щоденної доповіді президенту". Спочатку керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз особисто затверджувала осіб, які матимуть доступ до документа.

Однак тепер це контролює директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард. Журналісти вважають, що в цьому немає нічого незвичайного. Зазвичай співробітники розвідки звертаються до нової адміністрації з питанням про те, хто повинен отримати доступ.

У матеріалі йдеться, що Трамп давно має недовіру до "розвідувальної спільноти" та призначив посадовців, які відкрито поділяють його погляди.

За словами джерел CNN, обмеження доступу відбувається на тлі намірів президента і його кола перекрити витоки і припинити діяльність тих, кого вони вважають "підривними елементами". Водночас там вважають, що це може посилити розбіжності всередині уряду і призвести до дезорганізації зовнішньої політики.

Нагадаємо, сенатор Адам Шифф закликав провести розслідування проти Трампа, звинувативши його у "маніпулюванні ринком".

А конгресмени від демократів вимагають у Трампа звільнити бізнесмена Ілона Маска з посади спеціального держслужбовця до 30 травня.