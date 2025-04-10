У Сенаті США ініціюють розслідування проти Трампа — яка причина

Сенатор Адам Шифф. Фото: Reuters

У Сенаті США вимагають провести розслідування проти президента США Дональда Трампа через маніпулювання ринком. Відповідний заклик зробив сенатор Адам Шифф у середу, 9 квітня.

Про це інформує видання TIME.

Реклама

Читайте також:

У Сенаті США вимагають розслідування щодо Трампа

Сенатор Адам Шифф 9 квітня закликав Конгрес провести розслідування щодо того, чи займався Трамп інсайдерською торгівлею або маніпулюванням ринком, коли він раптово призупинив введення масштабних тарифів, що призвело до стрімкого зростання цін на акції.

"Я зроблю все можливе, щоб це з'ясувати. Монети з сімейними мемами й все інше не є чимось більшим, ніж інсайдерська торгівля або збагачення. Сподіваюся, що скоро це з'ясується", — сказав Шифф в інтерв'ю TIME.

Його коментарі з’явилися після того, як індекс S&P 500 та інші різко зросли, коли Трамп оголосив 90-денну паузу в тарифах на імпорт.

За кілька хвилин після відкриття ринку Трамп написав у Truth Social, що це чудовий час для купівлі. Інвестори, які скористалися порадою президента та придбали дешеві акції, за кілька годин заробили мільярди після зростання фондових ринків.

Зазначимо, що нещодавно журналісти Новини.LIVE поговорили з економістом Едуардом Каражия про нестабільність світових ринків, та про те, чого чекати від ініціатив Трампа.

Водночас лідер США закликав компанії переміщати своє виробництво до Штатів — для заохочення Трамп пропоную низку преференцій.