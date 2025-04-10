В Сенате США инициируют расследование против Трампа - какая причина

Сенатор Адам Шифф. Фото: Reuters

В Сенате США требуют провести расследование против президента США Дональда Трампа из-за манипулирования рынком. Соответствующий призыв сделал сенатор Адам Шифф в среду, 9 апреля.

Об этом информирует издание TIME.

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Сенатор Адам Шифф 9 апреля призвал Конгресс провести расследование относительно того, занимался ли Трамп инсайдерской торговлей или манипулированием рынком, когда он внезапно приостановил введение масштабных тарифов, что привело к стремительному росту цен на акции.

"Я сделаю все возможное, чтобы это выяснить. Монеты с семейными мемами и все остальное не является чем-то большим, чем инсайдерская торговля или обогащение. Надеюсь, что скоро это выяснится", — сказал Шифф в интервью TIME.

Его комментарии появились после того, как индекс S&P 500 и другие резко выросли, когда Трамп объявил 90-дневную паузу в тарифах на импорт.

Через несколько минут после открытия рынка Трамп написал в Truth Social, что это отличное время для покупки. Инвесторы, которые воспользовались советом президента и приобрели дешевые акции, за несколько часов заработали миллиарды после роста фондовых рынков.

Отметим, что недавно журналисты Новини.LIVE поговорили с экономистом Эдуардом Каражия о нестабильности мировых рынков, и о том, чего ждать от инициатив Трампа.

В то же время лидер США призвал компании перемещать свое производство в Штаты — для поощрения Трамп предлагает ряд преференций.