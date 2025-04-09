Трамп закликає компанії переміщатися до США — що пропонує лідер

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп закликав компанії переміщати виробництво до Америки. Лідер пропонує неабиякі преференції.

Про це американський президент написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social у середу, 9 квітня.

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Трамп закликав компанії перемістити виробництво до США

Отже, Трамп закликав американські кампанії переїжджати до Штатів на тлі каральних тарифів проти Китаю. Для заохочення президент пропонує низку переваг таким компаніям, серед яких нульові тарифи та негайне підключення до електромереж.

За словами глави держави, наразі "чудовий час" для компаній, щоб переїхати до США, як це робить компанія Apple і багато інших у значній кількості.

"Це чудовий час, щоб перемістити свою компанію до Сполучених Штатів Америки, як це роблять Apple і багато інших у рекордній кількості. Нульові тарифи і майже миттєве підключення та схвалення електрики/енергопостачання. Без екологічних затримок. Не чекайте, зробіть це зараз", — закликав Трамп у своєму допису.

Скриншот повідомлення Трампа

Однак варто зауважити, що експерти налаштовані скептично щодо перспектив такого рішення. Найдорожча робоча сила у світі та відсутність високотехнологічних виробних потужностей, які варто буде зводити з самого початку, можуть призвести до здорожчання американської продукції в декілька разів.

Зазначимо, що, з огляду на те, що Китай відмовився скасувати свої мита для США, Дональд Трамп накинув ще 50% на попередні мита для Пекіна.

Зокрема, лідер США висміяв країни, які хочуть укласти торгівельну угоду зі Штатами. Трамп сказав, що вони готові піти на будь-що, аби тільки домовитись з Америкою.