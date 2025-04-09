Трамп призывает компании перемещаться в США - что предлагает лидер

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал компании перемещать производство в Америку. Лидер предлагает значительные преференции.

Об этом американский президент написал на своей странице в соцсети Truth Social в среду, 9 апреля.

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Трамп призвал компании переместить производство в США

Итак, Трамп призвал американские кампании переезжать в Штаты на фоне карательных тарифов против Китая. Для поощрения президент предлагает ряд преимуществ таким компаниям, среди которых нулевые тарифы и немедленное подключение к электросетям.

По словам главы государства, сейчас "прекрасное время" для компаний, чтобы переехать в США, как это делает компания Apple и многие другие в значительном количестве.

"Это прекрасное время, чтобы переместить свою компанию в Соединенные Штаты Америки, как это делают Apple и многие другие в рекордном количестве. Нулевые тарифы и почти мгновенное подключение и одобрение электричества/энергоснабжения. Без экологических задержек. Не ждите, сделайте это сейчас",- призвал Трамп в своем сообщении.

Скриншот сообщения Трампа

Однако стоит заметить, что эксперты настроены скептически относительно перспектив такого решения. Самая дорогая рабочая сила в мире и отсутствие высокотехнологичных производственных мощностей, которые необходимо будет возводить с самого начала, могут привести к удорожанию американской продукции в несколько раз.

Отметим, что, учитывая то, что Китай отказался отменить свои пошлины для США, Дональд Трамп накинул еще 50% на предыдущие пошлины для Пекина.

В частности, лидер США высмеял страны, которые хотят заключить торговое соглашение со Штатами. Трамп сказал, что они готовы пойти на что угодно, лишь бы только договориться с Америкой.