Ливитт назвала Байдена глупым президентом из-за бесплатной помощи Украине

В Белом доме осудили Байдена за бесплатную передачу оружия Украине
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что бывший президент США Джо Байден был глупым и некомпетентным лидером. Причиной она назвала то, что он много и бесплатно помогал Украине оружием.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Почему Левитт обвинила Байдена
Соответствующее заявление Левитт было ее комментарием относительно поста президента Дональда Трампа, который обвинил Байдена в том, что он передавал Украине много оружия и делал это бесплатно.
"Президент в том посте указывал, что, к сожалению, четыре года в Белом доме сидел очень глупый и некомпетентный лидер, который отдал много нашего лучшего оружия даром, бесплатно, другой стране очень далеко, по имени Украина", — сказала пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона настолько бесконечный запас боеприпасов, что они могут воевать фактически вечно. Это заявление было сделано на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.
В то же время он обвинил "сонного" Джо Байдена, что тот слишком сильно помогал Украине и отдал оружие бесплатно. Причем судя по всему он имел в виду то оружие, которое бы сейчас понадобилось Штатам в операции против Ирана.
Также отметим, что под конец 2025 года Байдену исполнилось 82 года. Чем он запомнился — читайте по этой ссылке.
