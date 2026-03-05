Левітт звинуватила Байдена в безкоштовній передачі зброї Україні

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Фото: Reuters

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що у США був дурний і некомпетентний лідер, який передавав Україні багато зброї і ще й безкоштовно. Мова про колишнього президента Джо Байдена.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Реклама

Читайте також:

Чому Левітт звинуватила Байдена

Відповідна заява Левітт була її коментарем щодо допису президента Дональда Трампа, який звинуватив Байдена у тому, що він передавав Україні забагато зброї і робив це безкоштовно.

"Президент у тому пості вказував, що, на жаль, чотири роки в Білому домі сидів дуже дурний і некомпетентний лідер, який віддав багато нашої найкращої зброї задарма, безкоштовно, іншій країні дуже далеко, на ім'я Україна", — сказала речниця Білого дому.

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що у Вашингтона настільки нескінчений запас боєприпасів, що вони можуть воювати фактично вічно. Ця заява була зроблена на тлі бойових дій на Близькому Сході.

Водночас він звинуватив "сонного" Джо Байдена, що той надто сильно допомагав Україні і віддав зброю безкоштовно. Причому судячи з усього він мав на увазі ту зброю, яка б зараз знадобилася Штатам в операції проти Ірану.

Також зазначимо, що під кінець 2025 року Байдену виповнилося 82 роки. Чим він запам'ятався — читайте за цим посиланням.