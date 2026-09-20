Украина обучает другие страны разминированию: что известно

Саперы ГСЧС проводят разминирование территории. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Украина уже начинает делиться с другими странами собственным опытом в сфере разминирования. Наиболее технологичным этапом этого процесса является выявление потенциально опасных территорий. В то же время непосредственное изъятие взрывоопасных предметов до сих пор в значительной степени основано на принципах, которые применялись после мировых войн.

Об этом заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный рассказал журналистке Новини.LIVE Диане Лановец.

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Украина уже начинает передавать опыт в области разминирования

По словам Игоря Безкаравайного, Украине следует отказаться от тезиса о том, что она лишь перенимает международный опыт в сфере разминирования. Он отметил, что украинские наработки уже начинают использовать другие страны.

По мнению заместителя министра, особенно это касается технологий, которые применяются для идентификации потенциально опасных территорий. Украина использует дроны, спутниковые снимки высокого разрешения, различные датчики и анализаторы, а также анализ больших массивов данных.

Отдельно применяют искусственный интеллект и предиктивную аналитику. С помощью этих технологий определяют, является ли конкретный участок безопасным или опасным и требует ли он разминирования.

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"Нам прямо-таки нужно забыть тезис о том, что мы у кого-то учимся. Потому что у нас учатся. Ну, на самом деле, это может звучать как-то высокомерно, или слишком экспертно, или с каким-то недостаточным уважением к нашим партнерам, но правда в том, что мы уже понемногу начинаем учить их. Это факт", — сказал Безкаравайный.

Разминирование состоит из двух этапов

Заместитель министра пояснил, что процесс разминирования нужно условно разделить на две части: сначала происходит идентификация проблемы, а затем — непосредственная ликвидация опасности.

По его словам, именно идентификация стала очень технологичной. Для определения опасных участков используют дроны, спутниковые снимки высокого разрешения, датчики, анализаторы, большие массивы данных, искусственный интеллект и предиктивную аналитику.

Другая часть процесса — извлечение опасного предмета из земли — развивается значительно медленнее. Бескаравайный отметил, что этот процесс в значительной степени основан на принципах, которые применялись после Первой и Второй мировых войн.

По словам чиновника, сами объекты угрозы существенно не изменились. Речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых, противотранспортных и противопехотных минах.

Почему механизированное разминирование не может полностью заменить саперов

Безкаравайный объяснил, что даже большая и дорогая машина для механизированного разминирования имеет свои ограничения. В частности, техника не выдержит одновременного взрыва нескольких крупных противотанковых мин.

Поэтому процесс извлечения опасного предмета из земли, его транспортировки или уничтожения на месте остается сложным для технологического усовершенствования. По словам заместителя министра, технологии, которая позволила бы быстро и надежно дистанционно проводить извлечение такого предмета, пока не существует.

В то же время значительное количество операций по разминированию проводится на территориях с невысокой плотностью заминирования. Если на поле есть лишь несколько опасных предметов, его все равно нужно детально обследовать, в частности пройти всю площадь с металлоискателем.

Именно поэтому, подчеркнул Безкаравайный, дальнейшее развитие технологий идентификации должно позволить точнее определять места, где существует опасность. Тогда саперам не придется вручную проверять металлоискателями всю территорию — они смогут сосредоточиться непосредственно на участках, где обнаружены опасные предметы.

Какие страны перенимают украинский опыт разминирования

По словам Игоря Безкаравайного, Украина уже ведет диалог с Сирией о создании собственной системы противоминной деятельности. Сирийская сторона интересуется тем, как работает украинская система, какие ошибки допускала Украина и как выстраивать собственную модель.

В то же время заместитель министра подчеркнул, что другим странам не стоит просто копировать украинскую систему. По его словам, у каждого государства свой контекст и особенности, поэтому единого подхода к организации противоминной деятельности не существует.

"Начнём с наших братьев по несчастью — сирийцев. Мы буквально ведём с ними диалог о том, как работает украинская система, какие ошибки мы допускали, и они спрашивают совета, как выстраивать собственную систему. И вот о чём мы говорим с ними постоянно — о том, что им не стоит копировать украинскую систему, а нужно строить свою собственную. Почему это важно? Потому что у каждой страны есть свои особенности", — сказал Безкаравайный.

У каждой страны свой контекст

Заместитель министра отметил, что системы противоминной деятельности не могут быть одинаковыми для всех государств. В качестве примеров он привел Хорватию, Азербайджан, Украину, Сирию, Камбоджу и Колумбию, подчеркнув, что эти страны имеют разные контексты и культурные особенности.

"Невозможно взять какой-то золотой стандарт и построить единую одинаковую систему управления гуманитарным разминированием, правильнее сказать, противоминной деятельностью. По этому канону Хорватия, Азербайджан, Украина, Сирия, Камбоджа, Колумбия — это совершенно разные страны, с совершенно разными контекстами и культурными особенностями", — отметил Безкаравайный.

Японские компании консультируются с украинскими

Отдельно Безкаравайный рассказал о сотрудничестве с японскими компаниями, которые разрабатывают дроны, датчики и другие технологии. Он подчеркнул, что речь идет именно о японском бизнесе, а не о Японии как государстве.

По его словам, такие компании консультируются с украинскими разработчиками и производителями, которые используют или создают соответствующие технологии. В ходе таких консультаций украинская сторона делится практическим опытом и объясняет, какие решения уже опробовывались, но не дали результата, а какие технологии, напротив, имеют перспективу.

"Япония постоянно консультируется с украинскими компаниями. Не Япония как страна, а японские компании, разработчики дронов, разработчики датчиков и так далее консультируются с украинскими компаниями, которые используют или разрабатывают такие технологии. И мы говорим: смотрите, вот это не работает, не двигайтесь по этому пути, потому что мы это делали, мы пробовали, это не работает. А вот эта технология имеет перспективу", — отметил он.

Европейские производители дорабатывают технологии в Украине

По словам Безкаравайного, украинский опыт также используют европейские технологические компании. Он привел пример производителей, которые поставляли Украине подводные дроны и дорабатывали их непосредственно в условиях войны.

Проблемы возникали, в частности, с ориентацией таких систем и их управлением. По словам заместителя министра, на работу технологий влияли воздушные тревоги и средства радиоэлектронной борьбы, из-за чего системы могли терять ориентиры, и управлять ими становилось сложно.

Безкаравайный подчеркнул, что украинские условия дают производителям возможность непосредственно видеть, как их технологии работают в реальных условиях, и соответственно их дорабатывать.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют создать единую систему гуманитарного разминирования вместо нынешней модели, где полномочия распределены между 16 органами власти. В Верховной Раде уже готовят соответствующий законопроект к первому чтению. Переход на новую систему может затянуться, а полноценный запуск в 2027 году, по словам Игоря Безкаравайного, обещать было бы неправильно.

Новини.LIVE также писали, что с начала полномасштабной войны международные партнеры направили на гуманитарное разминирование Украины около 1,5 млрд долларов. Эта сумма сопоставима с годовыми расходами всего мира на гуманитарное разминирование до 2022 года — около 400 млн долларов. В то же время Игорь Безкаравайный отметил, что международной поддержки Украине всё равно недостаточно, учитывая масштаб проблемы.