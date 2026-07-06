Туск обратился к президенту Польши по поводу спора о помощи Украине

Дональд Туск. Фото: REUTERS/Laia Ros

Инна Буряк редактор ленты новостей

Премьер-министр Польши Дональд Туск 6 июля обратился к политикам всех политических убеждений и к президенту Каролю Навроцкому с призывом «не играть с огнем» в вопросах оказания помощи Украине. Его заявление прозвучало на фоне дискуссии о возможной передаче Киеву польских ракет для систем Patriot и решения правительства рассекретить информацию о военных поставках Украине за последние годы.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на PAP.

«Поддержка Киева остается вопросом безопасности Польши», — Туск

Выступая в Быдгоще, Дональд Туск подчеркнул, что поддержка Украины с начала полномасштабной войны была результатом политического и общественного консенсуса в Польше.

«Призываю всех, начиная с президента, не играть с огнем», — заявил глава польского правительства.

По его словам, вопрос помощи Украине нельзя превращать в инструмент внутренней политической борьбы, ведь это напрямую касается национальной безопасности Польши. Туск подчеркнул, что каждая российская ракета или дрон, уничтоженные над Украиной, означают большую безопасность для польских граждан.

Почему возник скандал

Дискуссия разгорелась после заявлений представителей польской оппозиции о том, что Варшава якобы передала Украине ракеты-перехватчики PAC-3 для систем Patriot, которые были закуплены для нужд польской армии. Правительство официально эти сообщения не подтвердило, однако министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что после консультаций с премьером принято решение рассекретить информацию обо всех военных поставках Украине в 2022–2026 годах. Также он поручил проверить возможную утечку секретной информации, чтобы не подвергнуть опасности безопасность Польши.

«Я убежден (...), что мы делаем это гораздо эффективнее, чем те, кто сегодня поднимает шум, кто до нас принимал решения с гораздо более высокой степенью риска», — сказал Туск.

Новости.LIVE сообщали о том, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что различные заявления и ссоры могут играть россиянам на руку. По его словам, те могут быть довольны тем, что натравливают поляков и украинцев друг на друга.

По мнению историка Ярослава Грицака, которое он высказал в интервью «Новости.LIVE», полноценное и длительное примирение Польши и Украины возможно только после появления зрелых политических элит в обоих государствах. В настоящее время, по мнению эксперта, у каждой из сторон есть свои проблемы, которые мешают найти компромисс в государственных вопросах.