Российские военнослужащие. Иллюстративное фото: Минобороны РФ

США предупредили Польшу о возможном нападении со стороны России в ближайшие месяцы. По данным СМИ, Москва может нанести удар с помощью беспилотников или прибегнуть к локальному вторжению с территории Беларуси или Калининградской области. Одной из целей таких действий называют попытку ослабить поддержку Украины.

Об этом сообщает Новини. LIVE со ссылкой на The Telegraph

Польшу предупреждают о вероятном нападении России

По информации издания, которое ссылается на источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому, Вашингтон уже несколько раз информировал польские власти о возможных сценариях действий России.

Собеседники The Telegraph предполагают, что одним из возможных вариантов могут стать удары беспилотниками по объектам критической инфраструктуры, в частности по электростанциям. Также не исключается имитация воздушных атак, чтобы заставить польские силы противовоздушной обороны отреагировать.

По данным источников издания, среди наиболее угрожающих сценариев рассматривается кратковременное вторжение российских или белорусских военных в приграничные районы Польши. Отмечается, что такая операция может осуществляться с территории Беларуси или Калининградской области, а впоследствии Кремль может попытаться объяснить инцидент якобы техническим сбоем GPS или вымышленной «спасательной операцией» после аварии военного вертолета.

Читайте также:

Как пишет The Telegraph, главной целью Москвы может быть не захват польской территории, а создание политического кризиса. По оценке источников издания, Кремль может рассчитывать, что Варшава под давлением Вашингтона согласится на переговоры вместо военного ответа, после чего Россия попытается преподнести отвод своих сил как дипломатическую победу.

Издание также отмечает, что польские спецслужбы предполагают: в случае такого развития событий Россия может потребовать прекращения военной поддержки Украины в обмен на вывод своих войск. Кроме того, Москва, по информации источников, может попытаться возложить ответственность за возможные провокации на Украину.

По данным The Telegraph, аналогичные сценарии возможных провокаций Россия якобы рассматривала и в отношении одной из стран Балтии. Источники в сфере безопасности региона подтвердили изданию, что считают такие риски вполне реальными.

Новини. LIVE сообщали, что в ночь на 2 июля Польша подняла истребители и привела силы ПВО в боевую готовность из-за массированной российской атаки на Украину. К патрулированию воздушного пространства также присоединились союзники по НАТО, в частности Франция и Нидерланды. После завершения обстрела польские военные сообщили, что нарушений воздушного пространства страны не зафиксировано.

Новини. LIVE также писали, что Польша начинает консультации по развитию оборонной инфраструктуры, чтобы стать ключевым логистическим и сервисным хабом НАТО. На встрече 7–8 июля обсудят укрепление восточного фланга Альянса, развитие военной логистики и стратегию до 2035 года. Также Варшава стремится привлечь союзников к совместным инвестициям в новые оборонные проекты.