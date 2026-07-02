Польские истребители поднялись в воздух из-за ночного удара России по Украине

Истребитель. Фото: Сухопутные войска ВСУ

В ночь на 2 июля Польша привела свои Военно-воздушные силы в боевую готовность в связи с массированным российским ударом по территории Украины. Польские военные подняли в воздух истребители, а также активировали системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши, передает Новини.LIVE.

Почему Польша подняла истребители

Такие меры стали ответом на активность российской дальнего базирования авиации, которая наносила ракетные удары по территории Украины. Целью этих действий было обеспечение безопасности польского воздушного пространства, прежде всего в районах, граничащих с зоной потенциальной угрозы.

В командовании отметили, что все силы и средства, находившиеся в распоряжении военных, были приведены в состояние максимальной готовности. К выполнению задач также присоединились союзники по НАТО. Воздушное пространство Польши патрулировали французские истребители, а Нидерланды оказали поддержку средствами противовоздушной обороны.

После завершения российской атаки польская сторона сообщила о возвращении авиации к штатному режиму работы. По официальной информации, нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

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