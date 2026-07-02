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Главная Новости дня Польша поднимала истребители в связи с массированной атакой РФ на Украину

Польша поднимала истребители в связи с массированной атакой РФ на Украину

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 12:30
Польские истребители поднялись в воздух из-за ночного удара России по Украине
Истребитель. Фото: Сухопутные войска ВСУ

В ночь на 2 июля Польша привела свои Военно-воздушные силы в боевую готовность в связи с массированным российским ударом по территории Украины. Польские военные подняли в воздух истребители, а также активировали системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши, передает Новини.LIVE.

Почему Польша подняла истребители

Такие меры стали ответом на активность российской дальнего базирования авиации, которая наносила ракетные удары по территории Украины. Целью этих действий было обеспечение безопасности польского воздушного пространства, прежде всего в районах, граничащих с зоной потенциальной угрозы.

В командовании отметили, что все силы и средства, находившиеся в распоряжении военных, были приведены в состояние максимальной готовности. К выполнению задач также присоединились союзники по НАТО. Воздушное пространство Польши патрулировали французские истребители, а Нидерланды оказали поддержку средствами противовоздушной обороны.

После завершения российской атаки польская сторона сообщила о возвращении авиации к штатному режиму работы. По официальной информации, нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 2 июля Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. Основной удар пришелся на Киев, где были разрушены жилые дома, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и возникли масштабные пожары. Число жертв атаки возросло до 17 человек.

Как сообщали Новини.LIVE, один из самых мощных ударов пришелся на Дарницкий район столицы, где были разрушены жилые дома. С тех пор на месте непрерывно продолжается поисково-спасательная операция — по меньшей мере шесть человек числятся пропавшими без вести.

Польша война в Украине ракетный удар
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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