Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ по Україні

Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ по Україні

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 12:30
Польські винищувачі вилітали через нічний удар Росії по Україні
Винищувач. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У ніч проти 2 липня Польща привела у бойову готовність свої Повітряні сили через масований російський удар по території України. Польські військові підняли винищувачі, а також активували системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі, передає Новини.LIVE.

Чому Польща підняла винищувачі

Такі заходи були відповіддю на активність російської дальньої авіації, яка здійснювала ракетні удари по українській території. Метою дій було убезпечення польського повітряного простору, насамперед у районах, що межують із зоною потенційної загрози.

У командуванні зазначили, що всі сили та засоби, які перебували у розпорядженні військових, були приведені у стан максимальної готовності. До виконання завдань також долучилися союзники по НАТО. Повітряний простір Польщі патрулювали французькі винищувачі, а Нідерланди надали підтримку засобами протиповітряної оборони.

Після завершення російської атаки польська сторона повідомила про повернення авіації до штатного режиму роботи. За офіційною інформацією, порушень повітряного простору Польщі зафіксовано не було.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 2 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Україну, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Основний удар припав на Київ, де були зруйновані житлові будинки, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та виникли масштабні пожежі. Кількість жертв атаки зросла до 17 осіб.

Як повідомляли Новини.LIVE, один із найпотужніших ударів припав на Дарницький район столиці, де були зруйновані житлові будинки. Відтоді на місці безперервно триває пошуково-рятувальна операція — щонайменше шість людей вваються безвісти зниклими.

Польща війна в Україні ракетний удар
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації