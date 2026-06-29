Польша планирует стать главным оборонным хабом НАТО

Вице-премьер-министр Польши и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр обороны Германии Борис Писториус. REUTERS/Kacper Pempel

В Польше начинаются консультации по развитию оборонной инфраструктуры, цель которых — превратить страну в ключевой логистический и сервисный хаб НАТО. Вице-премьер Владислав Косиняк-Камиш планирует 7–8 июля обсудить долгосрочную военную стратегию до 2035 года и укрепление восточного фланга Альянса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Polskie Radio.

Польша обсудит новую военную инфраструктуру для НАТО

Польша инициирует обсуждение проектов, направленных на развитие военной логистики и укрепление оборонной устойчивости Альянса. Речь идет, в частности, о создании новых транспортных коридоров и инфраструктуры для обеспечения военных нужд, включая топливные системы для сообщения между Западной Германией и странами Центральной и Восточной Европы.

Владислав Косиняк-Камиш, вице-премьер и министр национальной обороны Польши, подчеркнул, что предстоящая встреча станет площадкой для подтверждения единства НАТО и согласования военных планов на период до 2035 года. Помимо собственных интересов, Варшава представляет позиции стран Балтии и Вышеградской группы.

В настоящее время стратегический проект требует совместных инвестиций, и переговоры по этому поводу продолжаются. Не все страны-участницы на данный момент изменили свое мнение относительно участия, в частности, дискуссии продолжаются с Испанией, Турцией и Францией. Однако польская сторона видит положительную динамику.

Читайте также:

«Я вижу, что после переговоров Испания меняет свою позицию, и надеюсь, что эта эволюция будет более глубокой», — заявил Косиняк-Камиш.

Ключевым направлением станет обсуждение расширения сети поставок систем дальнего высокоточного оружия, способных действовать за пределами линии фронта. Отдельно рассматривается вопрос о возможном размещении части американских оборонных активов на польской территории.

«Польша стремится стать производственным и сервисным хабом, а также центром транспортных и оборонных технологий. Ранее мы работали над системой Patriot», — добавил министр.

Параллельно, во время предстоящего саммита в Анкаре с участием генерального секретаря НАТО Марка Рютте ожидается подписание ряда новых оборонных контрактов, стоимость которых оценивается в десятки миллиардов долларов.

Как сообщали ранее Новости.LIVE, Конференция по вопросам восстановления Украины в Гданьске подтвердила неизменность курса союзников на поддержку украинского государства. За два дня работы форума украинской стороне удалось подписать 160 соглашений на общую сумму не менее 10 миллиардов евро. Эти инвестиции, по оценкам правительственных чиновников, должны поступить в украинскую экономику уже в течение следующего года.

Одним из главных результатов форума стало объявление Фридриха Мерца о создании инвестиционного фонда под эгидой Германии, Франции, Италии и Польши. Этот шаг позволяет минимизировать бюрократические барьеры и создать понятные правила игры для западного бизнеса, готового работать в Украине.