Польща планує стати головним оборонним хабом НАТО

Віцепрем'єр-міністр Польщі та міністр оборони Владислав Косиняк - Камиш та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. REUTERS/Kacper Pempel

У Польщі стартують консультації щодо розбудови оборонної інфраструктури, мета яких полягає у тому, щоб перетворити країну на ключовий логістичний та сервісний хаб НАТО. Віце-прем'єр Владислав Косіняк-Каміш планує 7-8 липня обговорити довгострокову військову стратегію до 2035 року та зміцнення східного флангу Альянсу.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Polske Radio.

Польща обговорить нову військову інфраструктуру для НАТО

Польща ініціює обговорення проєктів, спрямованих на розвиток військової логістики та розбудову оборонної стійкості Альянсу. Йдеться, зокрема, про створення нових транспортних коридорів та інфраструктури для забезпечення військових потреб, включаючи паливні системи для сполучення між Західною Німеччиною та країнами Центральної і Східної Європи.

Владислав Косіняк-Каміш, віцепрем'єр та міністр національної оборони Польщі, підкреслив, що майбутня зустріч стане майданчиком для підтвердження єдності НАТО та узгодження військових планів на перспективу до 2035 року. Окрім власних інтересів, Варшава представляє позиції країн Балтії та Вишеградської групи.

Наразі стратегічний проєкт потребує спільних інвестицій, і переговори з цього приводу тривають. Не всі країни-учасниці наразі змінили свою думку щодо участі, зокрема, дискусії продовжуються з Іспанією, Туреччиною та Францією. Проте польська сторона бачить позитивну динаміку.

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"Я бачу, що після розмов Іспанія змінює позицію і сподіваюся, що ця еволюція буде глибшою", — заявив Косіняк-Каміш.

Ключовим напрямком стане обговорення розширення мережі постачань систем дальньої високоточної зброї, здатних діяти за межами лінії фронту. Окремо розглядається питання можливого розміщення частини американських оборонних активів на польській території.

"Польща має амбіції стати виробничим і сервісним хабом, а також Центром транспортних і оборонних технологій. Раніше ми працювали над системою Patriot", — додав міністр.

Паралельно, під час майбутнього саміту в Анкарі, за участі Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, очікується підписання низки нових оборонних контрактів, вартість яких оцінюється у десятки мільярдів доларів.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Конференція з питань відновлення України у Гданську підтвердила незмінність курсу союзників на підтримку української держави. За два дні роботи форуму українській стороні вдалося підписати 160 угод на загальну суму щонайменше 10 мільярдів євро. Ці інвестиції, за оцінками урядовців, мають надійти в українську економіку вже впродовж наступного року.

Одним із головних результатів форуму стало оголошення Фрідріха Мерца про створення інвестиційного фонду під опікою Німеччини, Франції, Італії та Польщі. Цей крок дозволяє мінімізувати бюрократичні бар'єри та створити зрозумілі правила гри для західного бізнесу, який готовий працювати в Україні.