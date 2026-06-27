Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Гданську завершилася Конференція з питань відновлення України

У Гданську завершилася Конференція з питань відновлення України

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 03:15
У Гданську 26 червня 2026 року завершилася Конференція з питань відновлення України
Учасники Конференції з питань відновлення України. Фото: EU Council

У п'ятницю, 26 червня, завершилася Конференція з питань відновлення України. Вона тривала у Гданську впродовж двох днів, 25 і 26 червня, і стала найбільшою за п'ять років. Політичні скандали, зокрема між Польщею та Україною, не вплинули на фінансову підтримку. 

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець. 

Підсумки конференції з питань відновлення України 

За словами урядовців, конференція завершилася достатньо позитивно. Вдалося підписати 160 угод на суму щонайменше десять мільярдів євро. Інвестиції мають надійти до України впродовж року. Ці гроші скерують на відбудову енергетики, економіки, логістики та інших секторів, які зазнають систематичних російських ударів. 

Конференція почалася на тлі історичних розбіжностей між Україною та Польщею, проте на її проведення цей факт не вплинув. Цитуючи дипломатів і політиків, які брали участь у конференції, журналістка Галина Остаповець зазначила: 

"Конференція — це про інвестиції, про те, щоб заробляти гроші. Позиція нашої держави України, що ми маємо залагодити наші історичні розбіжності, історичні питання і рухатися вперед, відбудовувати Україну, робити гроші, робити бізнес, приваблювати інвестиції до України. У нас дуже багато секторів, які потребують інвестицій, потребують відбудови, і Україна концентрується саме на цих моментах. А ось історію нехай вирішують історики і не займаються нею політики". 

Читайте також:

Також вона зазначила, що цьогорічна Конференція з питань відновлення України стала найбільшою за п'ять років існування такого проєкту. Найперша конференція відбулася у швейцарському Лугано, а наступні проходили в Лондоні, Берліні та Римі

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Україна разом із Європейським інвестиційним банком оголосила про новий пакет підтримки для країни. Це сталося під час Ukraine Recovery Conference 2026. Загальний обсяг фінансування — понад 470 мільйонів євро. 

Також Новини.LIVE писав, що 25 червня у Гданську розпочалася Конференція з питань відновлення України. Європейські політики, українські урядовці та представники міжнародного бізнесу обговорювали безпекову ситуацію, підтримку Києва та практичні механізми майбутньої відбудови України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що на підтримку України скерували перший транш із 90-мільярдного кредиту — 3,2 мільярда євро.

Польща війна в Україні Конференція з питань відновлення України-2026
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації