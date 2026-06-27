Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Гданьске завершилась Конференция по вопросам восстановления Украины

В Гданьске завершилась Конференция по вопросам восстановления Украины

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 03:15
В Гданьске 26 июня 2026 года завершилась Конференция по вопросам восстановления Украины
Участники Конференции по вопросам восстановления Украины. Фото: EU Council

В пятницу, 26 июня, завершилась Конференция по вопросам восстановления Украины. Она проходила в Гданьске в течение двух дней, 25 и 26 июня, и стала крупнейшей за последние пять лет. Политические скандалы, в частности между Польшей и Украиной, не повлияли на финансовую поддержку.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Итоги конференции по вопросам восстановления Украины

По словам представителей правительства, конференция завершилась достаточно позитивно. Удалось подписать 160 соглашений на сумму не менее десяти миллиардов евро. Инвестиции должны поступить в Украину в течение года. Эти средства направят на восстановление энергетики, экономики, логистики и других секторов, которые подвергаются систематическим ударам со стороны России.

Конференция началась на фоне исторических разногласий между Украиной и Польшей, однако на её проведение этот факт не повлиял. Цитируя дипломатов и политиков, принимавших участие в конференции, журналистка Галина Остаповец отметила:

"Конференция — это об инвестициях, о том, чтобы зарабатывать деньги. Позиция нашего государства, Украины, заключается в том, что мы должны уладить наши исторические разногласия, исторические вопросы и двигаться вперед, восстанавливать Украину, зарабатывать деньги, вести бизнес, привлекать инвестиции в Украину. У нас очень много секторов, которые нуждаются в инвестициях, нуждаются в восстановлении, и Украина концентрируется именно на этих моментах. А вот историю пусть решают историки, а политики не занимаются ею".

Читайте также:

Также она отметила, что нынешняя Конференция по вопросам восстановления Украины стала крупнейшей за пять лет существования такого проекта. Первая конференция состоялась в швейцарском Лугано, а последующие проходили в Лондоне, Берлине и Риме.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Украина совместно с Европейским инвестиционным банком объявила о новом пакете поддержки для страны. Это произошло во время Ukraine Recovery Conference 2026. Общий объем финансирования — более 470 миллионов евро.

Также Новини.LIVE писал, что 25 июня в Гданьске началась Конференция по вопросам восстановления Украины. Европейские политики, украинские чиновники и представители международного бизнеса обсуждали ситуацию с безопасностью, поддержку Киева и практические механизмы будущего восстановления Украины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в поддержку Украины направили первый транш из 90-миллиардного кредита — 3,2 миллиарда евро.

Польша война в Украине Конференция по вопросам восстановления Украины-2026
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации