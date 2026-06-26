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Главная Новости дня Кулеба: Украина получила более 470 млн евро от Европейского инвестиционного банка

Кулеба: Украина получила более 470 млн евро от Европейского инвестиционного банка

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 13:07
Украина и ЕИБ подписали пакет мер поддержки на сумму свыше 470 млн евро
Алексей Кулеба на Ukraine Recovery Conference 2026. Фото: Новини.LIVE

На конференции Ukraine Recovery Conference 2026 Украина совместно с Европейским инвестиционным банком объявила о новом пакете поддержки для восстановления страны. Его общий объем составляет более 470 млн евро.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

Куда будут направлены средства

Министр отметил, что финансирование направлено на проекты, которые непосредственно влияют на жизнь граждан: восстановление жилья, ремонт дорог и мостов, развитие приграничной инфраструктуры, модернизацию систем водоснабжения, энергоэффективность и поддержку бизнеса.

Среди ключевых направлений — 100 млн евро на пилотную программу современного социального жилья в пяти городах для ВПЛ, молодежи и специалистов, нуждающихся в поддержке. Еще 96 млн евро предусмотрено на ремонт дорог и мостов, а также на развитие приграничной инфраструктуры для укрепления связей с ЕС. 125 млн евро будут направлены на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, поврежденных в результате войны.

Отдельно предусмотрено 80 млн евро для запуска European Flagship Fund, который должен привлечь инвестиции в частный сектор, а также 100 млн евро кредита для "Укрэксимбанка" на программы энергоэффективности для малого и среднего бизнеса. Кроме того, согласовано выделение 500 млн евро гарантий для расширения доступа к финансированию для около 10 тысяч предпринимателей, среди которых ветераны и предприятия, пострадавшие от войны.

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По словам Кулебы, достигнутые договоренности являются подтверждением доверия к Украине и готовности инвестировать в восстановление государства.

Как сообщали Новини.LIVE, Конференция по восстановлению Украины остается ключевой международной площадкой для координации поддержки Украины и привлечения партнеров к послевоенному восстановлению. По завершении мероприятия этого года в Гданске стало известно, что следующую, шестую Ukraine Recovery Conference, примет Эстония. Конференция состоится в Таллинне, где партнеры Украины планируют продолжить реализацию договоренностей и развить результаты, достигнутые в этом году.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Конференция по вопросам восстановления Украины в Гданьске проходила в спокойной атмосфере с акцентом на послевоенное восстановление страны, привлечение инвестиций и развитие делового сотрудничества. В то же время участники мероприятия демонстрировали осторожный оптимизм в отношении ситуации на фронте и перспектив дальнейшей международной поддержки Украины, а политические и исторические споры между Киевом и Варшавой фактически не затрагивались.

финансовая помощь Европа ЕИБ Конференция по вопросам восстановления Украины-2026
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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