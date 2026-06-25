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Главная Новости дня В Гданьске на конференции нет напряжённости, фокус — на восстановлении

В Гданьске на конференции нет напряжённости, фокус — на восстановлении

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 16:15
Конференция по вопросам восстановления Украины: в Гданьске обсуждают будущие инвестиции
Конференция по вопросам восстановления Украины. Фото: URC 2026

На конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, которая проходит при совместной организации Польши и Украины, преобладает "осторожный оптимизм" в отношении ситуации на фронте и перспектив дальнейшей поддержки Киева. Мероприятие проходит в спокойной атмосфере с акцентом на восстановление и деловое сотрудничество. Обсуждение политических и исторических споров между Украиной и Польшей на конференции фактически отсутствует.

Об этом в эфире День.LIVE сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая работает на месте событий.

Конференция в Гданьске проходит в конструктивной атмосфере

По словам Остаповец, мероприятие проходит в спокойной атмосфере с акцентом на восстановление и деловое сотрудничество.

Журналистка отмечает, что участники сосредоточены на практических вопросах восстановления Украины и экономического взаимодействия.

"Здесь обстановка достаточно спокойная, напряжения фактически нет", — отмечает Остаповец.

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По словам журналистки, конференция носит ярко выраженный экономический характер. Украинские чиновники, в частности представители экономического и евроинтеграционного блоков, отмечают, что это крупнейшее мероприятие за время полномасштабной войны.

В кулуарах мероприятия, по её наблюдениям, активно работают сотни представителей бизнеса, инвесторов и правительственных делегаций, которые ведут переговоры о будущих проектах восстановления.

"Там очень много людей, буквально собрались сотни людей… интерес к восстановлению Украины здесь действительно высок", — говорит журналистка.

Остаповец сообщает, что украинская делегация оценивает ход конференции как успешный, а польская сторона демонстрирует высокую заинтересованность в сотрудничестве.

Также в выступлениях европейских лидеров, по её словам, звучали призывы к сохранению поддержки Украины и необходимости усиления давления на Россию.

Отдельно она описывает общую атмосферу мероприятия как спокойную и сосредоточенную на практических результатах, в частности в сфере экономики и восстановления.

Как писали Новини.LIVE, Германия на конференции подтвердила дальнейшую поддержку Украины и подчеркнула, что ее безопасность является неотъемлемой частью стабильности Европы. Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что восстановление Украины возможно только при условии долгосрочной безопасности и международного единства. Он также призвал Россию к переговорам и прекращению боевых действий.

Кроме того, Польша заявила о продолжении поддержки Украины в войне и будущем восстановлении. Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул важность сохранения добрососедских отношений и практического сотрудничества между странами. Особое внимание он уделил развитию совместных экономических и оборонных проектов.

бизнес 13 июня План восстановления Украины Конференция по вопросам восстановления Украины-2026
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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