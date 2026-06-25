Конференція з питань відновлення України: у Гданську обговорюють майбутні інвестиції

Конференція з питань відновлення України. Фото: URC 2026

На Конференції з питань відновлення України в Гданську, яка відбувається за спільної організації Польщі та України, переважає "обережний оптимізм" щодо ситуації на фронті та перспектив подальшої підтримки Києва. Захід проходить у спокійній атмосфері з акцентом на відбудову та бізнес-співпрацю. Обговорення політичних та історичних суперечок між Україною та Польщею на конференції фактично відсутнє.

Про це в ефірі День.LIVE повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на місці події.

Конференція в Гданську проходить у конструктивній атмосфері

За словами Остаповець, захід проходить у спокійній атмосфері з акцентом на відбудову та бізнес-співпрацю.

Журналістка зазначає, що учасники зосереджені на практичних питаннях відновлення України та економічної взаємодії.

"Тут градус накалу достатньо спокійний, накалу насправді немає", — зазначає Остаповець.

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За словами журналістки, конференція має яскраво виражений економічний характер. Українські урядовці, зокрема представники економічного та євроінтеграційного блоків, відзначають її як найбільшу за час повномасштабної війни.

У кулуарах заходу, за її спостереженнями, активно працюють сотні представників бізнесу, інвесторів і урядових делегацій, які ведуть переговори щодо майбутніх проєктів відбудови.

"Там дуже багато людей, сотні людей буквально зібралося… інтерес до відбудови України тут справді високий", — каже журналістка.

Остаповець повідомляє, що українська делегація оцінює перебіг конференції як успішний, а польська сторона демонструє високу зацікавленість у співпраці.

Також у виступах європейських лідерів, за її словами, звучали заклики до збереження підтримки України та необхідності посилення тиску на Росію.

Окремо вона передає загальну атмосферу заходу як спокійну та зосереджену на практичних результатах, зокрема у сфері економіки та відбудови.

Як писали Новини.LIVE, Німеччина на Конференції підтвердила подальшу підтримку України та наголосила, що її безпека є невід’ємною частиною стабільності Європи. Канцлер Фрідріх Мерц підкреслив, що відбудова України можлива лише за умови довгострокової безпеки та міжнародної єдності. Він також закликав Росію до переговорів і припинення бойових дій.

Також Польща заявила про продовження підтримки України у війні та майбутній відбудові. Прем’єр Дональд Туск наголосив на важливості збереження добросусідських відносин і практичної співпраці між країнами. Окрему увагу він приділив розвитку спільних економічних та безпекових проєктів.