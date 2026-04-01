Трамп выступит с обращением к нации по поводу Ирана

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп уже завтра, 2 апреля (по киевскому времени) выступит с обращением к нации. Темой выступления станет Иран.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

Что сказала Левитт о предстоящем выступлении Трампа

"Смотрите: Завтра вечером в 21:00 по восточному времени президент Трамп выступит с обращением к нации, чтобы предоставить важную информацию об Иране", — говорится в публикации.

Отметим, что пост Левитт по американскому времени вышел поздно вечером 31 марта, хотя в Киеве уже было 1 апреля. Учитывая анонс на 21:00 и разницу во времени в 7 часов, выходит, что обращение Трампа будет в 4 утра по Киеву 2 апреля.

Как сообщало Новини.LIVE, несколько часов назад Дональд Трамп заявил, что США закончат войну против Ирана в ближайшие две-три недели. Он дал понять, что Вашингтон прекратит боевые действия, вне зависимости от того, сядет Тегеран за стол переговоров или нет.

К слову, вчера Трамп сказал, что США больше не будут защищать интересы союзников, которые не помогают в операции против Ирана. В частности, он предложил покупать нефть у США, либо же самим ее "взять" в Ормузском проливе.