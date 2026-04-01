Трамп виступить зі зверненням до нації щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп вже завтра, 2 квітня (за київським часом) виступить зі зверненням до нації. Темою виступу стане Іран.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на її пост у соцмережі Х.

Що сказала Левітт про майбутній виступ Трампа

"Дивіться: Завтра ввечері о 21:00 за східним часом президент Трамп виступить зі зверненням до нації, щоб надати важливу інформацію про Іран", — ідеться в публікації.

Зазначимо, що пост Левітт за американським часом вийшов пізно ввечері 31 березня, хоча в Києві вже було 1 квітня. З огляду на анонс на 21:00 і різницю в часі в 7 годин, виходить, що звернення Трампа буде о 4 ранку за Києвом 2 квітня.

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька годин тому Дональд Трамп заявив, що США закінчать війну проти Ірану в найближчі два-три тижні. Він дав зрозуміти, що Вашингтон припинить бойові дії, незалежно від того, сяде Тегеран за стіл переговорів чи ні.

Читайте також:

До слова, вчора Трамп сказав, що США більше не захищатимуть інтереси союзників, які не допомагають в операції проти Ірану. Зокрема, він запропонував купувати нафту у США, або ж самим її "взяти" в Ормузькій протоці.