Головна Новини дня Трамп виступить зі зверненням до нації щодо Ірану

Трамп виступить зі зверненням до нації щодо Ірану

Дата публікації: 1 квітня 2026 04:03
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп вже завтра, 2 квітня (за київським часом) виступить зі зверненням до нації. Темою виступу стане Іран.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на її пост у соцмережі Х.

Що сказала Левітт про майбутній виступ Трампа

"Дивіться: Завтра ввечері о 21:00 за східним часом президент Трамп виступить зі зверненням до нації, щоб надати важливу інформацію про Іран", — ідеться в публікації.

Зазначимо, що пост Левітт за американським часом вийшов пізно ввечері 31 березня, хоча в Києві вже було 1 квітня. З огляду на анонс на 21:00 і різницю в часі в 7 годин, виходить, що звернення Трампа буде о 4 ранку за Києвом 2 квітня.

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька годин тому Дональд Трамп заявив, що США закінчать війну проти Ірану в найближчі два-три тижні. Він дав зрозуміти, що Вашингтон припинить бойові дії, незалежно від того, сяде Тегеран за стіл переговорів чи ні.

До слова, вчора Трамп сказав, що США більше не захищатимуть інтереси союзників, які не допомагають в операції проти Ірану. Зокрема, він запропонував купувати нафту у США, або ж самим її "взяти" в Ормузькій протоці.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
