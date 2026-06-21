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Главная Новости дня Трамп пригрозил платой за проход в Ормузском проливе

Трамп пригрозил платой за проход в Ормузском проливе

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Дата публикации 21 июня 2026 02:55
Трамп пригрозил платой за проход в Ормузском проливе
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что никаких плат за проход через Ормузский пролив не будет. Однако в случае, если сделка с Ираном не будет заключена, тогда Вашингтон введет плату за проход.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его пост в Truth Social.

Что сказал Трамп о плате в Ормузском проливе

"В течение 60 дней периода прекращения огня в Ормузском проливе не будет взиматься плата за проезд, и плата за проезд не будет взиматься и после истечения 60-дневного периода", — заявил Трамп.

Однако он добавил, что исключением станет случай, если сделки с Ираном так и не будет. Если этого не случится, тогда эту плату введет Вашингтон.

"За исключением случаев, когда она будет введена Соединенными Штатами Америки в интересах самих США в случае, если сделка не будет завершена, в качестве вознаграждения за услуги, оказанные в качестве "Ангела-хранителя" странам Ближнего Востока, с целью возмещения расходов, понесенных в прошлом, настоящем и будущем", — резюмировал глава Белого дома.

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Как сообщало Новини.LIVE, в среду 17 июня США и Иран подписали рамочный документ о прекращении войны. После этого документ вступил в силу.

Также мы писали, что по информации в СМИ, в последние недели Иран значительно усилил охрану своих запасов высокообогащенного урана, который может быть использован для создания ядерного оружия.

США Иран Дональд Трамп
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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