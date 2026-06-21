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Головна Новини дня Трамп пригрозив стягувати плату за прохід через Ормузьку протоку

Трамп пригрозив стягувати плату за прохід через Ормузьку протоку

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 02:55
Трамп пригрозив стягувати плату за прохід через Ормузьку протоку
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодних зборів за прохід через Ормузьку протоку не буде. Однак у разі, якщо угода з Іраном не буде укладена, Вашингтон запровадить збори за прохід.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його допис у Truth Social.

Що сказав Трамп про плату в Ормузькій протоці

"Протягом 60 днів періоду припинення вогню в Ормузькій протоці не стягуватиметься плата за проїзд, і плата за проїзд не стягуватиметься й після закінчення 60-денного періоду", — заявив Трамп.

Однак він додав, що винятком стане випадок, якщо угоди з Іраном так і не буде. Якщо цього не станеться, тоді цю плату запровадить Вашингтон.

"За винятком випадків, коли вона буде введена Сполученими Штатами Америки в інтересах самих США у разі, якщо угода не буде укладена, як винагорода за послуги, надані в якості "Ангела-охоронця" країнам Близького Сходу, з метою відшкодування витрат, понесених у минулому, сьогоденні та майбутньому", — підсумував глава Білого дому.

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Як повідомляло Новини.LIVE, у середу, 17 червня, США та Іран підписали рамковий документ про припинення війни. Після цього документ набрав чинності.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, в останні тижні Іран значно посилив охорону своїх запасів високозбагаченого урану, який може бути використаний для створення ядерної зброї.

США Іран Дональд Трамп
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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