Трамп дал ЕС время до 4 июля, чтобы выполнить торговую сделку с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что дает Евросоюзу время до 4 июля, чтобы блок выполнил условия торговой сделки и снизил пошлины на американскую продукцию до нуля. В ином случае, США резко увеличат пошлины против ЕС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social.

Что известно о решении Трампа по ЕС

По словам Трампа, у него в четверг 7 мая состоялся "замечательный" разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили множество тем, и в том числе едины во мнении, что "Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием".

"Мы согласились, что режим, убивающий собственный народ, не может контролировать бомбу, способную убить миллионы", — пишет президент США.

Отдельно глава Белого дома добавил, что "терпеливо ждал", когда ЕС выполнит свою часть "исторического торгового соглашения", которое было подписано в Шотландии. И он проинформировал о следующем:

"Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и, как и было согласовано, снизит свои тарифы до нуля! Я согласился дать ей время до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня", — резюмировал Трамп.

