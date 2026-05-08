Трамп дав ЄС час до 4 липня, щоб виконати торговельну угоду зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що дає Євросоюзу час до 4 липня, щоб блок виконав умови торговельної угоди і знизив мита на американську продукцію до нуля. В іншому випадку, США різко збільшать мита проти ЄС.

За словами Трампа, у нього в четвер 7 травня відбулася "чудова" розмова з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили безліч тем, і зокрема єдині в думці, що "Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю".

"Ми погодилися, що режим, який вбиває власний народ, не може контролювати бомбу, здатну вбити мільйони", — пише президент США.

Окремо глава Білого дому додав, що "терпляче чекав", коли ЄС виконає свою частину "історичної торговельної угоди", яка була підписана в Шотландії. І він поінформував про таке:

"Було дано обіцянку, що ЄС виконає свою частину угоди і, як і було погоджено, знизить свої тарифи до нуля! Я погодився дати їй час до 250-річчя нашої країни, інакше, на жаль, їхні тарифи негайно підскочать до набагато вищого рівня", — резюмував Трамп.

