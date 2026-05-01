"Багато питань без відповідей": Кая Каллас про дзвінки Трампа до Кремля

Кая Каллас.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що мирні переговори щодо України зайшли у глухий кут. Телефонні розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним неоднозначні. Після них залишається багато питань, на які немає відповідей.

Про це з посиланням на The Guardian повідомляє Новини.LIVE.

Думка Каллас щодо телефонних розмов президентів США і РФ

"Коли ми бачимо ці телефонні розмови між президентами Трампом і Путіним, завжди залишається багато питань без відповіді", — заявила висока представниця ЄС.

Вона нагадала, що Росія відкрито вихваляє боротьбу Ірану проти Америки — постає питання, чи посилюватимуть США тиск на РФ, яка допомагає іранцям вести проти них війну.

Також Каллас додала, що від зростання цін на нафту росіяни отримують нові доходи. Поставки американської зброї до Північної Європи та Балтії затримуються через блокаду Ормузької протоки. Від таких змін страждає світова економіка.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Кая Каллас не знає, коли Україна вступить до ЄС. Посадовиця зазначила, що не може назвати конкретну дату вступу. Водночас вона наголосила, що для прискорення процесу треба працювати і Україні, і Євросоюзу.

Крім того, Новини.LIVE з посиланням на Каю Каллас писав, що Путін прагне захопити не лише Донбас. На її думку, росіяни хочуть завдяки переговорам отримати те, чого не досягли на полі бою. Також представниця ЄС додала, що компроміси щодо територій — питання, яке стосується не лише географії, а й доль людей.