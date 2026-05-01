Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Много вопросов без ответов": Кайя Каллас о звонках Трампа в Кремль

"Много вопросов без ответов": Кайя Каллас о звонках Трампа в Кремль

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 07:10
Кайя Каллас. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Главный дипломат ЕС Кайя Каллас считает, что мирные переговоры по Украине зашли в тупик. Телефонные разговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным неоднозначны. После них остается много вопросов, на которые нет ответов.

Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает Новини.LIVE.

Мнение Каллас относительно телефонных разговоров президентов США и РФ

"Когда мы видим эти телефонные разговоры между президентами Трампом и Путиным, всегда остается много вопросов без ответа", — заявила высокая представительница ЕС.

Она напомнила, что Россия открыто восхваляет борьбу Ирана против Америки — возникает вопрос, будут ли США усиливать давление на РФ, которая помогает иранцам вести против них войну.

Также Каллас добавила, что от роста цен на нефть россияне получают новые доходы. Поставки американского оружия в Северную Европу и Балтию задерживаются из-за блокады Ормузского пролива. От таких изменений страдает мировая экономика.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Кайя Каллас не знает, когда Украина вступит в ЕС. Чиновница отметила, что не может назвать конкретную дату вступления. В то же время она подчеркнула, что для ускорения процесса надо работать и Украине, и Евросоюзу.

Кроме того, Новини.LIVE со ссылкой на Кайю Каллас писал, что Путин стремится захватить не только Донбасс. По ее мнению, россияне хотят благодаря переговорам получить то, чего не достигли на поле боя. Также представительница ЕС добавила, что компромиссы по территориям — вопрос, который касается не только географии, но и судеб людей.

владимир путин Дональд Трамп Кайя Каллас
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации