Трамп отменил пошлины на шотландское виски после встречи с Чарльзом III

Трамп отменил пошлины на шотландское виски после встречи с Чарльзом III

Дата публикации 1 мая 2026 22:17
Трамп отменил пошлины на шотландское виски после встречи с Чарльзом III
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене части пошлин на шотландское виски. Соответствующее решение он принял после недавнего визита короля Великобритании Чарльза III в Белый дом.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом написал Дональд Трамп в Truth Social.

Отмена пошлин на шотландское виски

Трамп рассказал, что король и королева уже покинули Вашингтон и возвращаются в свою страну. Он подчеркнул, что именно этот визит стал решающим фактором для принятия решения об отмене пошлин.

"В честь короля и королевы Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом, я отменяю тарифы и ограничения на виски, связанные со способностью Шотландии сотрудничать со штатом Кентукки в производстве виски и бурбона", — отметил президент США.

Дональд Трамп подчеркнул, что речь идет о двух важных отраслях для обоих регионов — производство шотландского виски и бурбона в Кентукки. По его словам, между странами долгое время существовала активная торговля, в частности в сфере поставок деревянных бочек, необходимых для выдержки напитков.

Американский лидер также добавил, что это решение обсуждалось годами, однако реализовать его удалось лишь после встречи с британскими монархами.

"Король и королева заставили меня сделать то, чего никто другой не смог достичь — почти даже не прося. Для меня большая честь принимать их в США", — подытожил он.

Отметим, король Чарльз III и королева Камила прибыли в США 27 апреля с официальным визитом. Это был первый визит британского монарха в Америку с 2007 года. Его главной целью было укрепление двусторонних отношений между Лондоном и Вашингтоном.

Как писали Новини.LIVE, 28 апреля в США впервые провели военный парад для короля Британии. Событие стало частью более широкой программы государственного приема и подчеркнуло союзнические отношения между странами.

В то же время Чарльз III выступил в Конгрессе США и призвал помочь Украине. Он подчеркнул, что Великобритания взяла на себя обязательства по самому значительному и устойчивому увеличению расходов на оборону со времен холодной войны.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
