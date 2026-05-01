Трамп скасував мита на шотландське віскі після зустрічі з Чарльзом III

Президент США Дональд Трамп заявив про скасування частини мит на шотландське віскі. Відповідне рішення він ухвалив після нещодавнього візиту короля Великої Британії Чарльза ІІІ до Білого дому.

Скасування мит на шотландське віскі

Трамп розповів, що король та королева вже залишили Вашингтон і повертаються до своєї країни. Він підкреслив, що саме цей візит став вирішальним фактором для ухвалення рішення щодо скасування мит.

"На честь короля і королеви Сполученого Королівства, які щойно залишили Білий дім, я скасовую тарифи та обмеження на віскі, пов'язані зі здатністю Шотландії співпрацювати зі штатом Кентуккі у виробництві віскі та бурбону", — зазначив президент США.

Дональд Трамп наголосив, що йдеться про дві важливі галузі для обох регіонів — виробництво шотландського віскі та бурбону в Кентуккі. За його словами, між країнами тривалий час існувала активна торгівля, зокрема у сфері постачання дерев'яних бочок, необхідних для витримки напоїв.

Американський лідер також додав, що це рішення обговорювалося роками, однак реалізувати його вдалося лише після зустрічі з британськими монархами.

"Король і королева змусили мене зробити те, чого ніхто інший не зміг досягти — майже навіть не просячи. Для мене велика честь приймати їх у США", — підсумував він.

Зазначимо, король Чарльз III і королева Каміла прибули до США 27 квітня з офіційним візитом. Це був перший візит британського монарха до Америки з 2007 року. Його головною метою було зміцнення двосторонніх відносин між Лондоном і Вашингтоном.

28 квітня у США вперше провели військовий парад для короля Британії. Подія стала частиною ширшої програми державного прийому та підкреслила союзницькі відносини між країнами.

Водночас Чарльз III виступив у Конгресі США і закликав допомогти Україні. Він наголосив, що Велика Британія взяла на себе зобов'язання щодо найзначнішого і найстійкішого збільшення витрат на оборону з часів холодної війни.