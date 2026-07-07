АМКУ: В Украине могут подешеветь бензин и дизельное топливо

Сотрудник АЗС возле автомобиля. Фото: Новини.LIVE

В Украине существуют предпосылки для снижения цен на топливо на автозаправочных станциях. При этом рынок остается конкурентным, и ни одна из крупнейших сетей АЗС пока не занимает монопольного положения. Однако Антимонопольный комитет внимательно следит за ситуацией на рынке.

Об этом заявил председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко во время заседания ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает Новини.LIVE.

В АМКУ назвали крупнейшие сети АЗС в Украине

По словам главы АМКУ, в настоящее время на топливном рынке существует потенциал для снижения стоимости топлива.

"Да, есть пространство для снижения цены", — отметил Кириленко.

В то же время он подчеркнул, что комитет внимательно следит за ситуацией на рынке, особенно за деятельностью крупнейших сетей автозаправочных станций.

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По оценке Кириленко, в число крупнейших операторов в Украине входят "Укрнафта", OKKO, WOG и UPG. При этом ни одна из компаний не контролирует более 35% рынка, что является одним из критериев для определения монопольного положения.

В настоящее время именно эти четыре сети находятся в центре внимания Антимонопольного комитета, который осуществляет мониторинг конкуренции на рынке нефтепродуктов.

Кроме того, во время заседания ВСК представитель сети UPG заявил, что одной из причин повышения цен на АЗС являются российские атаки. Сетям нужны средства для восстановления разрушенных АЗС.

Как писали Новини.LIVE, у россиян появилась новая тактика — они начали атаковать АЗС. Начальник Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что под ударами оказываются склады и гражданские объекты с горючими материалами.

В Сумской области жителей призвали временно не посещать АЗС и не находиться рядом без необходимости. Также руководству автозаправочных станций поручили усилить меры безопасности.