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Головна Новини дня Пальне на АЗС може стати дешевшим: в АМКУ оцінили ситуацію на ринку

Пальне на АЗС може стати дешевшим: в АМКУ оцінили ситуацію на ринку

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 17:35
АМКУ: В Україні можуть подешевшати бензин і дизель
Працівник АЗС біля авто. Фото: Новини.LIVE

В Україні є передумови для зниження цін на пальне на автозаправних станціях. Водночас ринок залишається конкурентним, а жодна з найбільших мереж АЗС наразі не займає монопольного становища. Проте Антимонопольний комітет уважно стежить за ситуацією на ринку.

Про це заявив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко під час засідання ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

В АМКУ назвали найбільші мережі АЗС в Україні

За словами очільника АМКУ, наразі на паливному ринку існує потенціал для здешевлення вартості пального.

"Так, є простір для зниження ціни", — зазначив Кириленко.

Водночас він наголосив, що комітет уважно стежить за ситуацією на ринку, особливо за діяльністю найбільших мереж автозаправних станцій.

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За оцінкою Кириленка, до числа найбільших операторів в Україні входять "Укрнафта", OKKO, WOG та UPG. Водночас жодна з компаній не контролює понад 35% ринку, що є одним із критеріїв для визначення монопольного становища.

Наразі саме ці чотири мережі перебувають у центрі уваги Антимонопольного комітету, який здійснює моніторинг конкуренції на ринку нафтопродуктів.

Крім того, під час засідання ТСК представник мережі UPG заявив, що однією з причин підвищення цін на АЗС є російські атаки. Мережі потрібні кошти для відновлення зруйнованих АЗС.

Як писали Новини.LIVE, у росіян з’явилась нова тактика — вони почали атакувати АЗС. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що під ударами опиняються склади та цивільні об'єкти з горючими матеріалами.

На Сумщині жителів закликали тимчасово не відвідувати АЗС та не перебувати поруч без потреби. Також керівництву автозаправних станцій доручили посилити заходи безпеки.

АМКУ Павло Кириленко Ціни на пальне
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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