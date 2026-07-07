АМКУ: В Україні можуть подешевшати бензин і дизель

Працівник АЗС біля авто. Фото: Новини.LIVE

В Україні є передумови для зниження цін на пальне на автозаправних станціях. Водночас ринок залишається конкурентним, а жодна з найбільших мереж АЗС наразі не займає монопольного становища. Проте Антимонопольний комітет уважно стежить за ситуацією на ринку.

Про це заявив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко під час засідання ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

В АМКУ назвали найбільші мережі АЗС в Україні

За словами очільника АМКУ, наразі на паливному ринку існує потенціал для здешевлення вартості пального.

"Так, є простір для зниження ціни", — зазначив Кириленко.

Водночас він наголосив, що комітет уважно стежить за ситуацією на ринку, особливо за діяльністю найбільших мереж автозаправних станцій.

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За оцінкою Кириленка, до числа найбільших операторів в Україні входять "Укрнафта", OKKO, WOG та UPG. Водночас жодна з компаній не контролює понад 35% ринку, що є одним із критеріїв для визначення монопольного становища.

Наразі саме ці чотири мережі перебувають у центрі уваги Антимонопольного комітету, який здійснює моніторинг конкуренції на ринку нафтопродуктів.

Крім того, під час засідання ТСК представник мережі UPG заявив, що однією з причин підвищення цін на АЗС є російські атаки. Мережі потрібні кошти для відновлення зруйнованих АЗС.

Як писали Новини.LIVE, у росіян з’явилась нова тактика — вони почали атакувати АЗС. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що під ударами опиняються склади та цивільні об'єкти з горючими матеріалами.

На Сумщині жителів закликали тимчасово не відвідувати АЗС та не перебувати поруч без потреби. Також керівництву автозаправних станцій доручили посилити заходи безпеки.