Глава АМКУ: АЗС готові знижувати ціни на паливо, змови не виявлено

Павло Кириленко в Раді.

Антимонопольний комітет не виявив ознак змови на паливному ринку. Обсяги продажів на АЗС знизились, тому вони готові зменшити ціни. Водночас глава АМКУ Павло Кириленк наголосив, що ринок пального в Україні є нерегульованим, а ціни формуються ринковим шляхом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ Кириленка в залі парламенту у середу, 8 квітня.

Обсяги продажів на АЗС знизились

"Усі без виключення оператори зазначають, що обсяги їх продажів відчутно знизились, тому вони самі зацікавлені і готові знизити ціни", — зазначив Кириленко.

Очільник АМКУ зазначив, що всі українські оператори АЗС купують пальне майже виключно у європейських країнах, у одних і тих самих виробників та трейдерів.

"Наразі Антимонопольним комітетом України на підставі вже отриманих проаналізованих даних не зафіксовано станом на сьогодні доказів щодо змови учасників ринку щодо підвищення цін", — додав він.

Як повідомляли Новини.LIVE прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що держава компенсуватиме українцям витрати на паливо. Люди отримуватимуть кошти через кешбек та додаткову соціальну допомогу.

Водночас Україна не знижуватиме ПДВ чи акциз на пальне. Пояснюють це тим, що всі податки і збори йдуть в дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія.