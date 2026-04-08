Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Глава АМКУ: АЗС готові знижувати ціни на паливо, змови не виявлено

Глава АМКУ: АЗС готові знижувати ціни на паливо, змови не виявлено

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 13:00
Павло Кириленко в Раді. Фото: пресслужба парламенту

Антимонопольний комітет не виявив ознак змови на паливному ринку. Обсяги продажів на АЗС знизились, тому вони готові зменшити ціни. Водночас глава АМКУ Павло Кириленк наголосив, що ринок пального в Україні є нерегульованим, а ціни формуються ринковим шляхом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ Кириленка в залі парламенту у середу, 8 квітня.

Обсяги продажів на АЗС знизились

"Усі без виключення оператори зазначають, що обсяги їх продажів відчутно знизились, тому вони самі зацікавлені і готові знизити ціни", — зазначив Кириленко.

Очільник АМКУ зазначив, що всі українські оператори АЗС купують пальне майже виключно у європейських країнах, у одних і тих самих виробників та трейдерів.

"Наразі Антимонопольним комітетом України на підставі вже отриманих проаналізованих даних не зафіксовано станом на сьогодні доказів щодо змови учасників ринку щодо підвищення цін", — додав він.

Як повідомляли Новини.LIVE прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що держава компенсуватиме українцям витрати на паливо. Люди отримуватимуть кошти через кешбек та додаткову соціальну допомогу.

Водночас Україна не знижуватиме ПДВ чи акциз на пальне. Пояснюють це тим, що всі податки і збори йдуть в дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія.

Верховна Рада ціни на паливо АМКУ АЗС
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації