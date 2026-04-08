Глава АМКУ: АЗС готовы снижать цены на топливо, сговора не обнаружено

Антимонопольный комитет не обнаружил признаков сговора на топливном рынке. Объемы продаж на АЗС снизились, поэтому они готовы уменьшить цены. В то же время глава АМКУ Павел Кириленко отметил, что рынок топлива в Украине является нерегулируемым, а цены формируются рыночным путем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление Кириленко в зале парламента в среду, 8 апреля.

Объемы продаж на АЗС снизились

"Все без исключения операторы отмечают, что объемы их продаж ощутимо снизились, поэтому они сами заинтересованы и готовы снизить цены", — отметил Кириленко.

Глава АМКУ отметил, что все украинские операторы АЗС покупают топливо почти исключительно в европейских странах, у одних и тех же производителей и трейдеров.

"Сейчас Антимонопольным комитетом Украины на основании уже полученных проанализированных данных не зафиксировано по состоянию на сегодня доказательств сговора участников рынка по повышению цен", — добавил он.

Как сообщали Новини.LIVE премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что государство будет компенсировать украинцам расходы на топливо. Люди будут получать средства через кэшбек и дополнительную социальную помощь.

В то же время Украина не будет снижать НДС или акциз на топливо. Объясняют это тем, что все налоги и сборы идут в доходную часть бюджета, из которой финансируется армия.