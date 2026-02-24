Зеленский показал рабочий бункер в центре Киева

Кабинет Владимира Зеленского в бункере. Фото: кадр из видео

Впервые с начала полномасштабной войны Владимир Зеленский продемонстрировал укрытие, расположенное под зданием Офиса президента Украины. Именно там глава государства находился и выполнял свою работу в первые месяцы вторжения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля.

Как выглядит бункер президента

Глава государства отметил, что в этой маленькой подземной комнате на Банковой были его первые разговоры с лидерами мира в начале войны.

"Я здесь говорил с президентом США Джо Байденом и именно здесь услышал: "Владимир, есть угроза, вам надо срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь". И я здесь ответил, что мне нужно оружие, а не такси", — рассказал он показывая свой кабинет.

Зеленский проводит совещание в бункере. Фото: кадр из видео

В подземном кабинете президента белые стены. На столе заметно шевроны и макет уничтоженной Россией "Мрії".

Макет "Мрии" на столе президента. Фото: кадр из видео

Шевроны на рабочем столе Зеленского. Фото: кадр из видео

Сейчас бункер пустой, но, по словам Зеленского, в начале войны там были сотни людей. В этом помещении также есть сектора для Аппарата Верховной Рады и Кабинета министров.

Сектор Офиса президента в бункере. Фото: кадр из видео

Сектор Аппарата ВР в бункере. Фото: кадр из видео

Сектор руководства Кабмина в бункере. Фото: кадр из видео

"Я работал здесь, потом я поднимался наверх, я обращался к вам, к людям. Здесь была наша команда, правительство, ежедневные совещания с военными, звонки, поиск решений — все необходимое для того, чтобы Украина выстояла", — сообщил он.

Кабинет для совещаний в бункере. Фото: кадр из видео

Подземные коридоры на Банковой формой похожи и тоннели метро. На стенах электропровода и трубы, а на потолке — вентиляция.

Коридоры подземелья на Банковой. Фото: кадр из видео

Там очень много света, а температура воздуха около +20 °C.

Так выглядит протяженный коридор в бункере Зеленского. Фото: кадр из видео

"И даже в этом протяженном тоннеле не вместить и миллионную часть той боли, которую Украина пережила за это время. Боли, которую Россия принесла в каждую нашу семью, в каждое украинское сердце", — подчеркнул президент.

Выход из бункера. Фото: кадр из видео

Четвертая годовщина большой войны

Во вторник, 24 февраля, исполняется четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Утром 24 февраля 2022 года, около 5:00, российский диктатор Владимир Путин объявил о начале так называемой "специальной военной операции". Уже через несколько часов российские ракеты ударили по украинским городам, и началась полномасштабная война. Новини.LIVE собрали хронологию, фото и видео первых дней войны.

Сегодня с визитом в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы показать непоколебимую поддержку Европы. А также ряд других мировых лидеров.