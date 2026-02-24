Зеленський вперше показав бункер на Банковій — відео
Президент України Володимир Зеленський вперше показав бункер під Офісом президента. У ньому він працював у перші місяці війни.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення президента в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.
Який вигляд має бункер президента
Глава держави зазначив, що у цій маленькій підземній кімнаті на Банковій були його перші розмови з лідерами світу на початку війни.
"Я тут говорив із президентом США Джо Байденом і саме тут почув: "Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти". І я тут відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі", — розповів він показуючи свій кабінет.
У підземному кабінеті президента білі стіни. На столі помітно шеврони та макет знищеної Росією "Мрії".
Зараз бункер порожній, але, за словами Зеленського, на початку війни там були сотні людей. В цьому приміщенні також є сектори для Апарату Верховної Ради та Кабінету міністрів.
"Я працював тут, потім я підіймався наверх, я звертався до вас, до людей. Тут була наша команда, уряд, щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень — усе необхідне для того, аби Україна вистояла", — повідомив він.
Підземні коридори на Банковій формою схожі та тунелі метро. На стінах електропроводи та труби, а та стелі — вентиляція.
Там дуже багато світла, а температура повітря близько +20 °C.
"І навіть у цьому протяжному тунелі не вмістити і мільйонну частину того болю, який Україна пережила за цей час. Болю, який Росія принесла в кожну нашу родину, в кожне українське серце", — наголосив президент.
Четверті роковини великої війни
У вівторок, 24 лютого, минає чотири роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уранці 24 лютого 2022 року, близько 5:00, російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок так званої "спеціальної воєнної операції". Уже за кілька годин російські ракети вдарили по українських містах, і почалася повномасштабна війна. Новини.LIVE зібрали хронологію, фото та відео перших днів війни.
Сьогодні з візитом до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, щоб показати непохитну підтримку Європи. А також низка інших світових лідерів.
