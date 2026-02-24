Кабінет Володимира Зеленського в бункері. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський вперше показав бункер під Офісом президента. У ньому він працював у перші місяці війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення президента в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.

Який вигляд має бункер президента

Глава держави зазначив, що у цій маленькій підземній кімнаті на Банковій були його перші розмови з лідерами світу на початку війни.

"Я тут говорив із президентом США Джо Байденом і саме тут почув: "Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти". І я тут відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі", — розповів він показуючи свій кабінет.

Зеленський проводить нараду в бункері. Фото: кадр із відео

У підземному кабінеті президента білі стіни. На столі помітно шеврони та макет знищеної Росією "Мрії".

Макет "Мрії" на столі президента. Фото: кадр із відео

Шеврони на робочому столі Зеленського. Фото: кадр із відео

Зараз бункер порожній, але, за словами Зеленського, на початку війни там були сотні людей. В цьому приміщенні також є сектори для Апарату Верховної Ради та Кабінету міністрів.

Сектор Офісу президента в бункері. Фото: кадр із відео

Сектор Апарату ВР в бункері. Фото: кадр із відео

Сектор керівництва Кабміну в бункері. Фото: кадр із відео

"Я працював тут, потім я підіймався наверх, я звертався до вас, до людей. Тут була наша команда, уряд, щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень — усе необхідне для того, аби Україна вистояла", — повідомив він.

Кабінет для нарад в бункері. Фото: кадр із відео

Підземні коридори на Банковій формою схожі та тунелі метро. На стінах електропроводи та труби, а та стелі — вентиляція.

Коридори підземелля на Банковій. Фото: кадр із відео

Там дуже багато світла, а температура повітря близько +20 °C.

Такий вигляд має протяжний коридор у бункері Зеленського. Фото: кадр із відео

"І навіть у цьому протяжному тунелі не вмістити і мільйонну частину того болю, який Україна пережила за цей час. Болю, який Росія принесла в кожну нашу родину, в кожне українське серце", — наголосив президент.

Вихід з бункера. Фото: кадр із відео

Четверті роковини великої війни

У вівторок, 24 лютого, минає чотири роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уранці 24 лютого 2022 року, близько 5:00, російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок так званої "спеціальної воєнної операції". Уже за кілька годин російські ракети вдарили по українських містах, і почалася повномасштабна війна. Новини.LIVE зібрали хронологію, фото та відео перших днів війни.

Сьогодні з візитом до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, щоб показати непохитну підтримку Європи. А також низка інших світових лідерів.