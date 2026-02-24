Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський вперше показав бункер на Банковій — відео

Зеленський вперше показав бункер на Банковій — відео

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 10:45
Який вигляд має бункер президента
Кабінет Володимира Зеленського в бункері. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський вперше показав бункер під Офісом президента. У ньому він працював у перші місяці війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення президента в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.

Реклама
Читайте також:

Який вигляд має бункер президента

Глава держави зазначив, що у цій маленькій підземній кімнаті на Банковій були його перші розмови з лідерами світу на початку війни.

"Я тут говорив із президентом США Джо Байденом і саме тут почув: "Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти". І я тут відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі", — розповів він показуючи свій кабінет.

Зеленський в бункері
Зеленський проводить нараду в бункері. Фото: кадр із відео

У підземному кабінеті президента білі стіни. На столі помітно шеврони та макет знищеної Росією "Мрії".

макет Мрії
Макет "Мрії" на столі президента. Фото: кадр із відео

шеврони в кабінеті Зе
Шеврони на робочому столі Зеленського. Фото: кадр із відео

Зараз бункер порожній, але, за словами Зеленського, на початку війни там були сотні людей. В цьому приміщенні також є сектори для Апарату Верховної Ради та Кабінету міністрів.

бункер ОП
Сектор Офісу президента в бункері. Фото: кадр із відео
бункер Ради
Сектор Апарату ВР в бункері. Фото: кадр із відео
бункер Кабмін
Сектор керівництва Кабміну в бункері. Фото: кадр із відео

"Я працював тут, потім я підіймався наверх, я звертався до вас, до людей. Тут була наша команда, уряд, щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень усе необхідне для того, аби Україна вистояла", — повідомив він.

бункер Зеленського наради
Кабінет для нарад в бункері. Фото: кадр із відео

Підземні коридори на Банковій формою схожі та тунелі метро. На стінах електропроводи та труби, а та стелі — вентиляція.

тунель бункер Банкова
Коридори підземелля на Банковій. Фото: кадр із відео

Там дуже багато світла, а температура повітря близько +20 °C.

бункер Зеленського
Такий вигляд має протяжний коридор у бункері Зеленського. Фото: кадр із відео

"І навіть у цьому протяжному тунелі не вмістити і мільйонну частину того болю, який Україна пережила за цей час. Болю, який Росія принесла в кожну нашу родину, в кожне українське серце", — наголосив президент.

бункер Зеленського
Вихід з бункера. Фото: кадр із відео

Четверті роковини великої війни

У вівторок, 24 лютого, минає чотири роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уранці 24 лютого 2022 року, близько 5:00, російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок так званої "спеціальної воєнної операції". Уже за кілька годин російські ракети вдарили по українських містах, і почалася повномасштабна війна. Новини.LIVE зібрали хронологію, фото та відео перших днів війни.

Сьогодні з візитом до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, щоб показати непохитну підтримку Європи. А також низка інших світових лідерів.

Володимир Зеленський Кабінет міністрів Верховна Рада Офіс президента війна в Україні 4 роки війни
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації