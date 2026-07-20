Сырский заявил, что у него не было конфликта с Федоровым

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Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сирский заявил, что для него стало неожиданностью узнать о том, что у него с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым был конфликт. По его словам, он воспринимал эти отношения как рабочие — со сложными вопросами и разными позициями. Сирский подчеркнул, что так и должно быть между двумя институтами во время полномасштабной войны.

Об этом Александр Сырский сообщил в колонке "Милитарного", передает Новини.LIVE.

Конфликт между Сирским и Федоровым

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