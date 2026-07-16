Сырский обратился к Федорову после его отставки из Минобороны

Александр Сырский. Фото: Александр Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский прокомментировал уход Михаила Федорова с поста министра обороны. Он поблагодарил его за службу и пожелал ему и впредь оставаться в команде Украины.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на заявление Александра Сырского.

Главнокомандующий обратился к Федорову

Главнокомандующий подчеркнул, что гордится результатами Киевской оборонной операции 2022 года, благодаря которой удалось отстоять столицу.

"Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видение, приниматься решения", — отметил Сырский.

Он подчеркнул, что и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы такие мероприятия могли проводиться в свободной и независимой Украине. По его словам, для этого необходимо сосредоточиться на войне и реализации эффективной стратегии, которая уже демонстрирует конкретные результаты.

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Отдельно Сырский выразил благодарность Михаилу Федорову за работу во главе Министерства обороны и пожелал ему продолжить работать на благо государства.

"Благодарю Михаила Федорова за работу на посту министра обороны Украины. Желаю ему и впредь оставаться в команде Украины", — написал главнокомандующий ВСУ.

Заявление Александра Сырского. Скриншот: Александр Сырский/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Михаил Федоров заявил, что не готов продолжать работу в нынешнем составе военного руководства вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он подчеркнул, что не цепляется за должность, а стремится работать ради победы Украины. По словам Федорова, в нынешних условиях он не видит возможности эффективно достичь этой цели.

Также Новини.LIVE информировали, что Михаил Федоров заявил о серьезных разногласиях с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, главнокомандующий не готов публично признавать существующие проблемы, а в ходе работы поставил ему ультиматум. Кроме того, Федоров сообщил, что после отставки президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность советника, однако он решил отказаться от этого предложения.