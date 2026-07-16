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Сырский обратился к Федорову после его отставки

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 17:16
Сырский обратился к Федорову после его отставки из Минобороны
Александр Сырский. Фото: Александр Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский прокомментировал уход Михаила Федорова с поста министра обороны. Он поблагодарил его за службу и пожелал ему и впредь оставаться в команде Украины.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на заявление Александра Сырского.

Главнокомандующий обратился к Федорову

Главнокомандующий подчеркнул, что гордится результатами Киевской оборонной операции 2022 года, благодаря которой удалось отстоять столицу.

"Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видение, приниматься решения", — отметил Сырский.

Он подчеркнул, что и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы такие мероприятия могли проводиться в свободной и независимой Украине. По его словам, для этого необходимо сосредоточиться на войне и реализации эффективной стратегии, которая уже демонстрирует конкретные результаты.

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Отдельно Сырский выразил благодарность Михаилу Федорову за работу во главе Министерства обороны и пожелал ему продолжить работать на благо государства.

"Благодарю Михаила Федорова за работу на посту министра обороны Украины. Желаю ему и впредь оставаться в команде Украины", — написал главнокомандующий ВСУ.

Сирський звернувся до Федорова після його відставки - фото 1
Заявление Александра Сырского. Скриншот: Александр Сырский/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Михаил Федоров заявил, что не готов продолжать работу в нынешнем составе военного руководства вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он подчеркнул, что не цепляется за должность, а стремится работать ради победы Украины. По словам Федорова, в нынешних условиях он не видит возможности эффективно достичь этой цели.

Также Новини.LIVE информировали, что Михаил Федоров заявил о серьезных разногласиях с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, главнокомандующий не готов публично признавать существующие проблемы, а в ходе работы поставил ему ультиматум. Кроме того, Федоров сообщил, что после отставки президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность советника, однако он решил отказаться от этого предложения.

Михаил Федоров отставка Александр Сырский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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