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Главная Новости дня Сырский заявил, что у него не было конфликта с Федоровым

Сырский заявил, что у него не было конфликта с Федоровым

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 20:08
Сырский заявил, что у него не было конфликта с Федоровым
Срочная новость

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сирский заявил, что для него стало неожиданностью узнать о том, что у него с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым был конфликт. По его словам, он воспринимал эти отношения как рабочие — со сложными вопросами и разными позициями. Сирский подчеркнул, что так и должно быть между двумя институтами во время полномасштабной войны.

Об этом Александр Сырский сообщил в колонке "Милитарного", передает Новини.LIVE.

Конфликт между Сирским и Федоровым

Новость дополняется...

 

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Автор:
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