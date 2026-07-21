Сырский отстранен от должности Главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Сырский возглавлял ВСУ с февраля 2024 года, когда сменил на этом посту Валерия Залужного. Его отставка произошла на фоне длительных дискуссий о кадровых изменениях в военном руководстве и общественного требования об обновлении командования.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на Сергея Стерненко.

Зеленский уволил Сырского с должности главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Соответствующее кадровое решение стало одним из самых резонансных за последнее время, ведь именно Сырский возглавлял украинскую армию с февраля 2024 года после смены Валерия Залужного. Об этом написал Сергей Стерненко.

Заявление Сергея Стерненко. Фото: Скриншот/Telegram

В последние дни информация о возможной отставке Сырского активно обсуждалась в СМИ. СМИ сообщали, что президент рассматривает вопрос о смене главнокомандующего и проводит встречи с потенциальными кандидатами на эту должность. В то же время в Силах обороны ряд командующих публично выражал поддержку Сырскому на фоне слухов о его замене.

В последние дни также усилилось общественное давление в связи с кадровыми изменениями в военном руководстве. В разных городах Украины проходили мирные акции, участники которых после увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны требовали пересмотра кадровых решений, в частности поднимали вопрос об отставке Александра Сырского. Кроме того, народные депутаты инициировали депутатский запрос к президенту Зеленскому с просьбой рассмотреть вопрос о его отставке.

Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Кто такой Александр Сырский: биография и карьера

Александр Сырский — украинский военачальник, генерал, Герой Украины. Он является одним из самых известных украинских военачальников, сыгравшим ключевую роль в обороне Киева в начале полномасштабного вторжения России, а также руководившим успешной Харьковской наступательной операцией осенью 2022 года. С февраля 2024 года Сырский занимал должность главнокомандующего Вооружёнными силами Украины.

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области тогдашней РСФСР. В детстве вместе с семьёй переехал в Харьков, где окончил школу. В 1986 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а после провозглашения независимости Украины продолжил службу в Вооруженных силах Украины. Впоследствии с отличием окончил Академию Вооруженных сил Украины и Национальную академию обороны Украины, получив также ученую степень кандидата военных наук.

За годы службы Сырский прошел путь от командира взвода до самых высоких должностей в военном командовании. В разные годы он командовал 72-й отдельной механизированной бригадой, был первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ, начальником штаба — первым заместителем руководителя Антитеррористической операции, а впоследствии возглавил Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины. В 2019 году Президент назначил его командующим Сухопутными войсками ВСУ.

После начала российской агрессии в 2014 году Сырский стал одним из ключевых командиров украинской армии на Донбассе. Он участвовал в планировании и руководстве боевыми действиями, в частности во время боев за Дебальцево.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году именно Сырский возглавил оборону Киева. Под его руководством украинским военным удалось сорвать план быстрого захвата столицы и заставить российские войска отступить с севера Украины. Осенью 2022 года он командовал Харьковской наступательной операцией, в результате которой Силы обороны освободили значительную часть оккупированной территории области. За весомый вклад в защиту государства Сырскому было присвоено звание Героя Украины.

Одной из самых резонансных страниц его военной карьеры стала оборона Бахмута в 2022–2023 годах. Украинские военные долгое время сдерживали наступление российских сил и нанесли противнику значительные потери, однако длительная оборона города стала предметом дискуссий среди военных экспертов относительно её целесообразности и цены для украинской армии.

В начале февраля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского главнокомандующим Вооружёнными силами Украины. На этой должности он координировал действия Сил обороны по всей линии фронта, отвечал за проведение оборонительных и наступательных операций, развитие беспилотных систем, реорганизацию структуры ВСУ и внедрение корпусной системы управления войсками.

Что известно о митингах против отставки Федорова и требованиях уволить Сырского

Новини.LIVE сообщали, что 18 июля 2026 года президент Владимир Зеленский сообщил, что провел длительные беседы с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он заявил, что прислушивается к обществу и проводит многочисленные консультации. По словам главы государства, решения по поводу армии будут выработаны.

Беседа состоялась на фоне массовых протестов в ряде городов Украины. Митинги проходят против отставки Михаила Федорова. В то же время протестующие требуют отставки Александра Сырского. Украинцы намерены протестовать, пока не будут приняты решения в отношении Федорова и Сырского.

Новини.LIVE также сообщали, что бывший министр обороны Михаил Федоров поблагодарил украинцев за поддержку и заявил, что изменения обязательно будут. Он отметил, что сейчас испытывает огромную ответственность, и выразил благодарность ветеранам и военным. Также Федоров сообщил, что диалог продолжается, и выразил уверенность, что всё получится.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на отставку Михаила Федорова с поста министра обороны. Он поблагодарил Федорова за работу и пожелал ему и в дальнейшем оставаться в команде Украины. Также Сырский подчеркнул, что украинские военные и в дальнейшем будут сосредоточиваться на эффективной стратегии защиты государства.

Новини.LIVE сообщали, что во время брифинга 16 июля Михаил Федоров резко раскритиковал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, обвинив его в интригах и попытках расколоть страну. По словам Федорова, Сырский не готов открыто говорить о проблемах, поставил ему ультиматум и вместо того, чтобы сосредоточиться на войне, занимается внутренними конфликтами. Также глава Минобороны заявил, что украинской армии не нужно авторитарное управление, а вооруженные силы должны строиться на доверии, мотивации и уважении к военнослужащим.