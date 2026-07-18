Протесты в Киеве против отставки Федорова 18 июля — чего хотят люди

Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В субботу в Киеве, 18 июля, продолжились протесты людей против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Власти отреагировали на сигнал украинцев, однако люди планируют выходить на акции до тех пор, пока не будут приняты конкретные решения.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE после общения с людьми, которые находились возле театра имени Ивана Франко.

Что говорят люди о протестах и требованиях к властям

По состоянию на вечер протесты в Киеве продолжались, однако часть людей уже разошлась (как известно, комендантский час в столице начинается с 00:00).

В толпе можно было увидеть самых разных людей: от детей и студентов до ветеранов и пожилых людей. Причём многие из них держали плакаты с различными лозунгами и призывами.

Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В комментарии Новини.LIVE протестующие рассказали, что планируют продолжать акции, пока не добьются желаемых изменений. Они говорят, что видели последние заявления властей, но ждут, последуют ли за ними реальные шаги.

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"Пока что это выглядит так, будто "мы вас услышали". И никаких реальных действий пока не видно. Как он (президент Украины Владимир Зеленский — Ред.) сказал, что будут разработаны решения, какие-то будут приняты. Это пока звучит как "ну, что-то будет делаться", но конкретики пока никакой", — сказала одна из женщин.

Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Многие люди подчеркивают необходимость перемен, аргументируя это тем, что "маленькая советская армия не победит большую советскую армию".

Также люди отмечают, что не нужно было ломать то, что работало, и теперь всё нужно исправить.

Что предшествовало протестам и как отреагировал Зеленский

Как сообщали Новини.LIVE, на этой неделе в Украине сменился Кабмин, который вместо Юлии Свириденко возглавил Сергей Корецкий. Однако в новом составе правительства не было Михаила Федорова на посту министра обороны, который он возглавлял последние полгода.

Причиной этого стал конфликт и разные взгляды на ведение войны между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Информацию о конфликте подтвердили как сам Федоров, так и президент Украины Владимир Зеленский. И, как стало известно, глава государства принял решение оставить Сырского на посту.

На фоне этого в Киеве и других городах Украины начались протесты с требованием вернуть Федорова на пост министра обороны, а Сирского отправить в отставку.

Уже вечером 18 июля Михаил Федоров поблагодарил украинцев за поддержку и подчеркнул, что изменения обязательно будут. Он также сообщил, что диалог ведется.

Сразу после этого Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сказал, что слышит людей, и сообщил о беседе с Федоровым и Сирским. По его словам, решения по поводу армии будут выработаны.