Протести у Києві проти відставки Федорова 18 липня - чого хочуть люди

Протестувальники у Києві. Фото: Новини.LIVE

У суботу в Києві, 18 липня, продовжилися протести людей проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Влада відреагувала на сигнал українців, проте люди планують виходити на акції до того моменту, поки не буде ухвалено конкретні рішення.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE після спілкування з людьми, які були біля театру імені Івана Франка.

Що кажуть люди про протести та вимоги до влади

Станом на вечір протести у Києві продовжувалися, проте частина людей вже розійшлися (як відомо, комендантська година в столиці починається з 00:00).

У натовпі можна було побачити абсолютно різних людей: від дітей та студентів до ветеранів та людей похилого віку. Причому багато людей тримали картонки із різними гаслами та закликами.

Протестувальники у Києві. Фото: Новини.LIVE

У коментарі Новини.LIVE протестувальники розповіли, що планують продовжувати акції, доки не отримають бажаних змін. Вони кажуть, що останні заяви влади побачили, але чекають, чи будуть реальні кроки за ними.

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"Поки що це має такий вигляд, що "ми вас почули". І жодних реальних дій поки що не видно. Як він (Президент України Володимир Зеленський — Ред.) сказав, що будуть напрацьовані рішення, якісь будуть прийняті. Це поки що звучить як "ну щось буде робитися", але конкретики поки що жодної", — сказала одна з жінок.

Протестувальники у Києві. Фото: Новини.LIVE

Багато людей наголошують на необхідних змінах, аргументуючи це тим, що "маленька радянська армія не переможе велику радянську армію".

Також люди зазначають, що не потрібно було ламати те, що працювало, і зараз все треба виправити.

Що передувало протестам і як відреагував Зеленський

Як повідомляли Новини.LIVE, цього тижня в Україні змінився Кабмін, який замість Юлії Свириденко очолив Сергій Корецький. Проте у новому складі уряду не було Михайла Федорова на посаді міністра оборони, яку він очолював останні півроку.

Причиною цього став конфлікт і різне бачення ведення війни між Федоровим та главкомом ЗСУ Олександром Сирським. Інформацію про конфлікт підтвердив як сам Федоров, так і президент України Володимир Зеленський. І як стало відомо, глава держави ухвалив рішення залишити Сирського.

На тлі цього у Києві та інших містах України виникли протести з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони, а Сирського відправити у відставку.

Вже вечері 18 липня Михайло Федоров подякував українцям за підтримку та наголосив, що зміни обов'язково будуть. Він також повідомив, що діалог є.

Одразу після цього Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, в якому сказав, що чує людей і поінформував про розмову з Федоровим та Сирським. За його словами, рішення щодо армії будуть напрацьовані.