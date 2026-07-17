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Головна Новини дня Акції на підтримку Федорова проходять у Києві, Львові та Харкові: фоторепортаж

Акції на підтримку Федорова проходять у Києві, Львові та Харкові: фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 23:03
Протести проти відставки Федорова пройшли у Києві, Львові та Харкові
Протестувальники у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У різних містах України ввечері знову пройшли акції протесту проти відставки Михайла Федорова. До мітингів долучилися жителі Києва, Львова та Харкова.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

До чого закликали протестувальники

Під час фестивалю Atlas Weekend у Києві українські артисти Іван Люлєнов, Наталка Майорова та Сергій Жадан також прокоментували події. У розмові з головною редакторкою Новини.LIVE Оленою Халік вони висловили підтримку праву громадян на мирний протест.

Акції на підтримку Федорова проходять у Києві, Львові та Харкові: фоторепортаж - фото 1
Протестувальники з табличками. Фото: кадр з відео

 

Іван Люлєнов наголосив, що можливість виходити на мирні акції навіть під час повномасштабної війни є свідченням демократичного розвитку держави.

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"Можливість мирно протестувати навіть під час війни — це ознака демократії", — сказав артист.

Акції на підтримку Федорова проходять у Києві, Львові та Харкові: фоторепортаж - фото 2
Протестувальники з табличками. Фото: кадр з відео

Наталка Майорова заявила, що підтримує учасників протестів, а також відзначила креативність плакатів, із якими люди виходять на акції. За її словами, за можливості вона також готова долучитися до одного з мітингів. Свою позицію щодо подій висловив і письменник та військовослужбовець Сергій Жадан.

Найчисельнішою цього вечора стала акція у Харкові.

Акції на підтримку Федорова проходять у Києві, Львові та Харкові: фоторепортаж - фото 3
Протестувальники у Харкові. Фото: Новини.LIVE

За попередніми оцінками, на неї вийшли близько 400 людей, що більше, ніж під час попереднього протесту. Під час повітряної тривоги учасники організовано спустилися до метрополітену, а вже невдовзі після цього в місті пролунали вибухи.

Акції на підтримку Федорова проходять у Києві, Львові та Харкові: фоторепортаж - фото 4
Протестувальники у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Попри небезпеку, після завершення тривоги частина людей повернулася до проведення акції.

Акції на підтримку Федорова проходять у Києві, Львові та Харкові: фоторепортаж - фото 5
Протестувальники у Львові. Фото: Новини.LIVE

Мітинги також відбулися у Львові, де учасники висловили незгоду з кадровим рішенням щодо Михайла Федорова та закликали владу переглянути його.

Акції на підтримку Федорова проходять у Києві, Львові та Харкові: фоторепортаж - фото 6
Протестувальники у Львові. Фото: Новини.LIVE

Учасники акцій наголошували, що протести залишаються мирними та проводяться в межах чинного законодавства.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни в уряді та анонсував призначення нового керівництва Міністерства оборони. Після цього Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони, підбив підсумки своєї роботи та заявив, що й надалі працюватиме над розвитком оборонних технологій і посиленням технологічної переваги України над Росією.

Як повідомляли Новини.LIVE, після ухвалення закону, який обмежив повноваження НАБУ та САП, у різних містах України розпочалися мирні акції протесту. Учасники мітингів закликали владу якнайшвидше ухвалити законопроєкт про відновлення незалежності антикорупційних органів, наголошуючи, що їхня повноцінна робота є важливою складовою боротьби з корупцією та європейського курсу України.

Михайло Федоров протести кадрові зміни
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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