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Главная Новости дня В Киеве, Львове и Харькове проходят акции в поддержку Федорова: фоторепортаж

В Киеве, Львове и Харькове проходят акции в поддержку Федорова: фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 23:03
Протесты против отставки Федорова прошли в Киеве, Львове и Харькове
Протестующие в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Вечером в различных городах Украины вновь прошли акции протеста против отставки Михаила Федорова. К митингам присоединились жители Киева, Львова и Харькова.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

К чему призывали протестующие

Во время фестиваля Atlas Weekend в Киеве украинские артисты Иван Люленов, Наталья Майорова и Сергей Жадан также прокомментировали события. В беседе с главным редактором Новини.LIVE Еленой Халик они выразили поддержку праву граждан на мирный протест.

В Киеве, Львове и Харькове проходят акции в поддержку Федорова: фоторепортаж - фото 1
Протестующие с плакатами. Фото: кадр из видео

 

Иван Люленов подчеркнул, что возможность выходить на мирные акции даже во время полномасштабной войны является свидетельством демократического развития государства.

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"Возможность мирно протестовать даже во время войны — это признак демократии", — сказал артист.

В Киеве, Львове и Харькове проходят акции в поддержку Федорова: фоторепортаж - фото 2
Протестующие с плакатами. Фото: кадр из видео

Наталья Майорова заявила, что поддерживает участников протестов, а также отметила креативность плакатов, с которыми люди выходят на акции. По её словам, при возможности она также готова присоединиться к одному из митингов. Свою позицию по поводу событий высказал и писатель и военнослужащий Сергей Жадан.

Самой многочисленной в этот вечер стала акция в Харькове.

В Киеве, Львове и Харькове проходят акции в поддержку Федорова: фоторепортаж - фото 3
Протестующие в Харькове. Фото: Новини.LIVE

По предварительным оценкам, на неё вышли около 400 человек, что больше, чем во время предыдущего протеста. Во время воздушной тревоги участники организованно спустились в метро, а вскоре после этого в городе раздались взрывы.

В Киеве, Львове и Харькове проходят акции в поддержку Федорова: фоторепортаж - фото 4
Протестующие в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на опасность, после окончания тревоги часть людей вернулась к проведению акции.

В Киеве, Львове и Харькове проходят акции в поддержку Федорова: фоторепортаж - фото 5
Протестующие во Львове. Фото: Новини.LIVE

Митинги также прошли во Львове, где участники выразили несогласие с кадровым решением в отношении Михаила Федорова и призвали власти пересмотреть его.

В Киеве, Львове и Харькове проходят акции в поддержку Федорова: фоторепортаж - фото 6
Протестующие во Львове. Фото: Новини.LIVE

Участники акций подчеркивали, что протесты остаются мирными и проводятся в рамках действующего законодательства.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в правительстве и анонсировал назначение нового руководства Министерства обороны. После этого Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны, подвел итоги своей работы и заявил, что и в дальнейшем будет работать над развитием оборонных технологий и укреплением технологического преимущества Украины над Россией.

Как сообщали Новини.LIVE, после принятия закона, ограничившего полномочия НАБУ и САП, в различных городах Украины начались мирные акции протеста. Участники митингов призвали власть как можно скорее принять законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органов, подчеркивая, что их полноценная работа является важной составляющей борьбы с коррупцией и европейского курса Украины.

Михаил Федоров протесты кадровые изменения
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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