Протесты против отставки Федорова прошли в Киеве, Львове и Харькове

В Киеве, Львове и Харькове проходят акции в поддержку Федорова: фоторепортаж
Вечером в различных городах Украины вновь прошли акции протеста против отставки Михаила Федорова. К митингам присоединились жители Киева, Львова и Харькова.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
К чему призывали протестующие
Во время фестиваля Atlas Weekend в Киеве украинские артисты Иван Люленов, Наталья Майорова и Сергей Жадан также прокомментировали события. В беседе с главным редактором Новини.LIVE Еленой Халик они выразили поддержку праву граждан на мирный протест.
Иван Люленов подчеркнул, что возможность выходить на мирные акции даже во время полномасштабной войны является свидетельством демократического развития государства.
"Возможность мирно протестовать даже во время войны — это признак демократии", — сказал артист.
Наталья Майорова заявила, что поддерживает участников протестов, а также отметила креативность плакатов, с которыми люди выходят на акции. По её словам, при возможности она также готова присоединиться к одному из митингов. Свою позицию по поводу событий высказал и писатель и военнослужащий Сергей Жадан.
Самой многочисленной в этот вечер стала акция в Харькове.
По предварительным оценкам, на неё вышли около 400 человек, что больше, чем во время предыдущего протеста. Во время воздушной тревоги участники организованно спустились в метро, а вскоре после этого в городе раздались взрывы.
Несмотря на опасность, после окончания тревоги часть людей вернулась к проведению акции.
Митинги также прошли во Львове, где участники выразили несогласие с кадровым решением в отношении Михаила Федорова и призвали власти пересмотреть его.
Участники акций подчеркивали, что протесты остаются мирными и проводятся в рамках действующего законодательства.
Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в правительстве и анонсировал назначение нового руководства Министерства обороны. После этого Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны, подвел итоги своей работы и заявил, что и в дальнейшем будет работать над развитием оборонных технологий и укреплением технологического преимущества Украины над Россией.
Как сообщали Новини.LIVE, после принятия закона, ограничившего полномочия НАБУ и САП, в различных городах Украины начались мирные акции протеста. Участники митингов призвали власть как можно скорее принять законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органов, подчеркивая, что их полноценная работа является важной составляющей борьбы с коррупцией и европейского курса Украины.