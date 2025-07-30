Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Протесты в шести городах — люди требуют защиты НАБУ и САП

Протесты в шести городах — люди требуют защиты НАБУ и САП

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 21:43
Протесты в Украине - люди требуют восстановить полномочия НАБУ
Протесты в Одессе. Фото: Telegram-канал Новини.LIVE

Вечером среды в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье и Одессе состоялись массовые акции протеста против ограничения полномочий НАБУ и САП. Митингующие требуют принять законопроект, который восстанавливает полноценную работу антикоррупционных органов. Они скандируют лозунги в защиту независимости НАБУ и обвиняют власть в сворачивании реформ.

Об этом сообщил наш Telegram-канал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Протесты в шести городах — люди требуют защиты НАБУ и САП - фото 1

Люди вышли против беззакония — лозунги на улице

В Киеве, несмотря на дождь и ветер, на площадь возле театра Франко вышли около 400 человек. Они выкрикивали "Руки прочь от НАБУ", "Коррупция убивает", "Власть — это народ", пели гимн и держали плакаты с требованиями к парламенту как можно быстрее принять законопроект №13533. На акции присутствовал и народный депутат Ярослав Железняк, который, несмотря на напряжение вокруг темы, позволил себе определенную иронию.

"Стоит ожидать принятия закона, которым героически, мощно и стремительно президент Зеленский вместе с коалицией исправит все то, что они так же героически, мощно и стремительно натворили 22 июля", — с иронией ответил Железняк на вопрос журналистов.

Протесты в шести городах — люди требуют защиты НАБУ и САП - фото 2

Аналогичные митинги состоялись и в других крупных городах Украины. В Запорожье люди собрались у здания обладминистрации с лозунгами "Наш голос сильнее", "Отменить", "Стоим за демократию". В Одессе на Дерибасовской акция прошла под лозунгом поддержки независимости антикоррупционных структур. В Харькове, по данным корреспондентов, собрались почти 200 человек, которые также требовали возвращения реальных полномочий НАБУ и САП.

Протесты в шести городах — люди требуют защиты НАБУ и САП - фото 3

Напомним, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду, 30 июля, одобрил законопроект, направленный на восстановление независимости НАБУ и САП. Ожидается, что уже завтра документ вынесут на рассмотрение парламента.

Ранее мы также информировали, что до создания НАБУ и САП в 2015 году случаи привлечения народных депутатов к ответственности за коррупцию были единичными. После запуска этих институтов подозрение объявили уже 71 народному избраннику, причем 42 из них — только за последние три года.

митинг НАБУ коррупция САП протесты
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации