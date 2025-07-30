Протесты в Украине - люди требуют восстановить полномочия НАБУ

Протесты в Одессе. Фото: Telegram-канал Новини.LIVE

Вечером среды в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье и Одессе состоялись массовые акции протеста против ограничения полномочий НАБУ и САП. Митингующие требуют принять законопроект, который восстанавливает полноценную работу антикоррупционных органов. Они скандируют лозунги в защиту независимости НАБУ и обвиняют власть в сворачивании реформ.

Об этом сообщил наш Telegram-канал Новини.LIVE.

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В Киеве, несмотря на дождь и ветер, на площадь возле театра Франко вышли около 400 человек. Они выкрикивали "Руки прочь от НАБУ", "Коррупция убивает", "Власть — это народ", пели гимн и держали плакаты с требованиями к парламенту как можно быстрее принять законопроект №13533. На акции присутствовал и народный депутат Ярослав Железняк, который, несмотря на напряжение вокруг темы, позволил себе определенную иронию.

"Стоит ожидать принятия закона, которым героически, мощно и стремительно президент Зеленский вместе с коалицией исправит все то, что они так же героически, мощно и стремительно натворили 22 июля", — с иронией ответил Железняк на вопрос журналистов.

Аналогичные митинги состоялись и в других крупных городах Украины. В Запорожье люди собрались у здания обладминистрации с лозунгами "Наш голос сильнее", "Отменить", "Стоим за демократию". В Одессе на Дерибасовской акция прошла под лозунгом поддержки независимости антикоррупционных структур. В Харькове, по данным корреспондентов, собрались почти 200 человек, которые также требовали возвращения реальных полномочий НАБУ и САП.

Напомним, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду, 30 июля, одобрил законопроект, направленный на восстановление независимости НАБУ и САП. Ожидается, что уже завтра документ вынесут на рассмотрение парламента.

Ранее мы также информировали, что до создания НАБУ и САП в 2015 году случаи привлечения народных депутатов к ответственности за коррупцию были единичными. После запуска этих институтов подозрение объявили уже 71 народному избраннику, причем 42 из них — только за последние три года.