Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про НАБУ й САП

Нардеп Ярослав Железняк на засіданні комітету. Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності у середу, 30 липня, підтримав законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП. Завтра парламент має розглянути цей документ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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"Законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП профільний Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу та в цілому", — йдеться у повідомленні.

За словами депутата, його підтримали без будь-яких змін у тексті від того, що зареєстрували. "За" виступили 19 членів комітету.

Саме це рішення завтра розглянуть першим на засіданні Ради — одразу у двох читаннях. На думку Железняка, парламент ухвалить його.

Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, днями ЄС направив попередження щодо призупинення фінансової допомоги Україні у разі, якщо парламент не ухвалить жодного закону про НАБУ та САП.

Також у НАБУ розповіли, скільки кримінальних проваджень відкрили спільно із САП щодо корупційних злочинів депутатів.