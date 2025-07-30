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Профільний комітет Ради підтримав закон про НАБУ й САП

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Дата публікації: 30 липня 2025 16:20
Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про НАБУ й САП
Нардеп Ярослав Железняк на засіданні комітету. Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності у середу, 30 липня, підтримав законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП. Завтра парламент має розглянути цей документ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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"Законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП профільний Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу та в цілому", — йдеться у повідомленні.

За словами депутата, його підтримали без будь-яких змін у тексті від того, що зареєстрували. "За" виступили 19 членів комітету.

Саме це рішення завтра розглянуть першим на засіданні Ради — одразу у двох читаннях. На думку Железняка, парламент ухвалить його.

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Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, днями ЄС направив попередження щодо призупинення фінансової допомоги Україні у разі, якщо парламент не ухвалить жодного закону про НАБУ та САП.

Також у НАБУ розповіли, скільки кримінальних проваджень відкрили спільно із САП щодо корупційних злочинів депутатів.

Верховна Рада НАБУ САП голосування законопроєкт
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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