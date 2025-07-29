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Повернення незалежності НАБУ й САП — коли Рада розгляне закон

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Дата публікації: 29 липня 2025 18:42
Рада на засіданні 31 липня першим розгляне закон про НАБУ та САП
Верховна Рада. Фото: пресслужба парламенту

Народним депутатам України у вівторок, 29 липня, розіслали порядок денний завтрашнього засідання Верховної Ради. Першим планують розглянути законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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"Депутатам розіслали порядок денний на 31 липня де першим питанням стоїть закон про повернення незалежності НАБУ та САП", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Железняка

Ситуація з НАБУ та САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та згодом Президент України Володимир Зеленський.

Після цього українці почали збиратися на мітинги у різних містах, виступаючи проти нового закону, який передбачає підпорядкування НАБУ та САП Офісу Генпрокурора, що ліквідовує незалежність цих інституцій.

Згодом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає повернення незалежності цих двох інституцій. А також Володимир Зеленський вніс до парламенту свій законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП. 

Нагадаємо, ЄС направив уряду Юлії Свириденко попередження щодо призупинення всієї фінансової допомоги Україні у разі, якщо парламент не ухвалить жоден із законів про незалежність НАБУ та САП.

Також Європейський Союз висунув вимоги Києву щодо антикорупційних законів.

Верховна Рада НАБУ закон САП народні депутати
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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